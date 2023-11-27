Господарський суд підтвердив неможливість повернення ПриватБанку колишнім власникам, – Нацбанк

У НБУ зазначають, що суд знову підтвердив неможливість повернення ПриватБанку колишнім власникам.

Господарський суд міста Києва підтвердив, що колишнім власникам ПриватБанку неможливо повернути у власність банк, як це вимагав Геннадій Боголюбов. Ухвалою суду від 27 листопада 2023 року було закрито провадження у справі про визнання недійсними договорів купівлі-продажу ПриватБанку, що призвело до того, що держава отримала 100% акцій банку у 2016 році. Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

Ця справа була ініційована колишнім акціонером ПриватБанку Геннадієм Боголюбовим, який намагався повернути акції банку у свою власність через судовий процес. Однак суд закрив провадження, посилаючись на законодавство, зокрема Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення механізмів регулювання банківської діяльності" № 590-ІХ.

Згідно з цим законом, провадження з такими позовними вимогами мають бути закриті. У своїй позовній заяві Боголюбов намагався повернути собі акції банку, але закон прямо забороняє такі дії.

Представник Національного банку України Віктор Григорчук нагадав, що відповідно до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" після передачі акцій інвестору, держава не може бути позбавлена права власності на придбані нею акції банку, а такі акції не можуть бути повернуті попередньому власникові.

Це рішення не лише ставить крапку в даній справі, а й має значний вплив на інші подібні судові спори. Таким чином, вирішення цього питання відбивається на понад 40 ініційованих іншими особами судових спорах, пов'язаних з ПриватБанком, і унеможливлює повернення акцій державного банку колишнім власникам.

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