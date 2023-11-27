Хозяйственный суд подтвердил невозможность возвращения ПриватБанка бывшим владельцам, – Нацбанк

В НБУ отмечают, что суд снова подтвердил невозможность возвращения ПриватБанка бывшим владельцам.

Хозяйственный суд города Киева подтвердил, что бывшим владельцам ПриватБанка невозможно вернуть в собственность банк, как это требовал Геннадий Боголюбов. Определением суда от 27 ноября 2023 года было закрыто производство по делу о признании недействительными договоров купли-продажи ПриватБанка, что привело к тому, что государство получило 100% акций банка в 2016 году. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Это дело было инициировано бывшим акционером ПриватБанка Геннадием Боголюбовым, который пытался вернуть акции банка в свою собственность через судебный процесс. Однако суд закрыл производство, ссылаясь на законодательство, в частности Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования механизмов регулирования банковской деятельности" № 590-ІХ.

Согласно этому закону, производства с такими исковыми требованиями должны быть закрыты. В своем исковом заявлении Боголюбов пытался вернуть себе акции банка, но закон прямо запрещает такие действия.

Представитель Национального банка Украины Виктор Григорчук напомнил, что в соответствии с Законом Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц" после передачи акций инвестору, государство не может быть лишено права собственности на приобретенные им акции банка, а такие акции не могут быть возвращены предыдущему владельцу.

Это решение не только ставит точку в данном деле, но и имеет значительное влияние на другие подобные судебные споры. Таким образом, решение этого вопроса отражается на более 40 инициированных другими лицами судебных спорах, связанных с ПриватБанком, и делает невозможным возвращение акций государственного банка бывшим владельцам.

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