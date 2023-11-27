Вице-президент Еврокомиссии прибыла в Киев обсудить антикоррупционные инициативы

Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется, - заявила вице-президент Еврокомиссии Вера Юрова.

Источник фото: Тwitter / Věra Jourová

В рамках рабочего визита в Киев прибыла вице-президент Европейской Комиссии Вера Юрова. Планируется обсуждение евроинтеграционных вопросов с украинской властью, в частности, акцентируя внимание на антикоррупционных инициативах. Об этом сообщила вице-президент в сети X.

Вице-президент не уточнила, с кем именно из украинских представителей она планирует встретиться.

"Я рада, что смогла приехать в Киев. С нашими украинскими друзьями я буду обсуждать их инициативы в связи с расширением, особенно в сфере борьбы с коррупцией", - сказала вице-президент Еврокомиссии.

Кроме того, она пообещала поддержку Украины.

"Мы будем поддерживать столько, сколько будет нужно", - добавила Вера Юрова.

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