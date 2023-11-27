Качество и скорость имеют значение – вице-президент ЕК о реформах для вступления в ЕС

ЕК рекомендует Украине до марта 2024 года сосредоточиться на работе по четырем приоритетным направлениям.

Источник фото: twitter.com/VeraJourova

Европейская комиссия рекомендует Украине до марта 2024 года сосредоточиться на работе по четырем приоритетным направлениям. Об этом сообщила в понедельник, 27 ноября, заместительница главы Европейской комиссии Вера Юрова.

«Европейской комиссией рекомендовано Украине работать по четырем приоритетным направлениям до марта 2024 года:

борьба с коррупцией

деолигархизация

регулировка лоббирования

права меньшинств», – написала она в социальной сети Х.

В то же время Юрова отметила, что «качество и скорость имеют значение».

«Имею честь обсуждать присоединение Украины к ЕС с представителями всех политических групп украинского парламента», – отметила Вера Юрова.

Как мы писали, вице-президентка Еврокомиссии прибыла в Киев обсудить антикоррупционные инициативы.

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