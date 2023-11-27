День Святого Николая перенесли на 6 декабря, а Щедрый вечер – на 31 декабря, обновленный календарь

1 сентября этого года на новоюлианское летоисчисление перешли парафии Православной церкви Украины и Украинской греко-католической церкви. Когда будем ныне отмечать христианские праздники.
Согласно новому календарю, Рождество переносится с 7 января на 25 декабря; Покров Пресвятой Богородицы – на 1 октября вместо 14 числа; День Святого Николая Чудотворца – на 6 декабря вместо 19 декабря.
Крещение будет отмечаться 6 января, Благовещение – 25 марта, Андрея Первозванного – 30 ноября, День Святой Анны – 9 декабря, Собор Пресвятой Богородицы – 26 декабря.
Новый церковный календарь
Богоявление, Крещение - 6 января (вместо 19 января).
Сретение Господне - 2 февраля (вместо 15 февраля).
Благовещенние Девы Марии - 25 марта (вместо 7 апреля).
Великий пост - с 7 марта по 23 апреля (дата не меняется).
День святого Юрия - 23 апреля (вместо 6 мая).
Вербное воскресенье - 9 апреля (дата не меняется).
Пасха - 16 апреля (дата не меняется).
Вознесение Господне - 25 мая (дата не меняется).
Троица - 4 июня (дата не меняется).
Рождество Иоанна Крестителя (Ивана Купала) - 24 июня (вместо 7 июля).
Апостолов Петра и Павла - 12 июля (вместо 29 июня).
Пророка Илии - 20 июля (вместо 2 августа).
Маковея (Медовый Спас) - 1 августа (вместо 14 августа).
Преображение Господне - 6 августа (вместо 19 августа).
Успение Пресвятой Богородицы - 15 августа (вместо 28 августа).
Рождество Пресвятой Богородицы - 8 сентября (вместо 21 сентября).
Воздвижение Креста Господнего - 14 сентября (вместо 27 сентября).
Покров Пресвятой Богородицы - 1 октября (вместо 14 октября).
Архистратига Михаила - 8 ноября (вместо 21 ноября).
Введение во храм Пресвятой Богородицы - 21 ноября (вместо 4 декабря).
Андрея Первозванного - 21 ноября (вместо 4 декабря).
День святого Николая - 6 декабря (вместо 19 декабря).
Рождество Христово - 25 декабря (вместо 7 января).
Собор Пресвятой Богородицы - 26 декабря (вместо 8 января).
Щедрый вечер, день святой Маланки - 31 декабря (вместо 13 января).
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