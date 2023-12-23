Будет ли Рождество 25 декабря выходным днем в 2023 году: Денис Шмыгаль ответил

По словам Дениса Шмыгаля, для всех органов власти и государственных предприятий 25 декабря станет рабочим днем, как и для предприятий критической инфраструктуры.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Рождество в этом году в понедельник, 25 декабря, будет официально рабочим днем. Об этом он сказал во время заседания правительства.

По его словам, для всех органов власти и государственных предприятий 25 декабря будет рабочим днем, как и для предприятий критической инфраструктуры. При этом частный бизнес может устанавливать рабочий график в этот день по своему усмотрению.

«В этом году мы впервые по всей Украине будем отмечать Рождество по новому стилю — 25 декабря. После войны этот день будет праздничным и выходным. Но сейчас война, поэтому для всех органов власти и государственных предприятий 25 декабря будет рабочим днем, как для предприятий критической инфраструктуры», - сказал Шмыгаль.

Напомним, что День Святого Николая перенесли на 6 декабря, а Щедрый вечер – на 31 декабря. Когда будем ныне отмечать христианские праздники – обновленный календарь.

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