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Апелляционный суд считал, что выдача поручения о предоставлении бесплатной правовой помощи после принятия решения не основание для возобновления срока на апелляционное обжалование, - что решил ВС

В ходатайстве о возобновлении срока на апелляционное обжалование осужденный ссылался на то, что он пропустил срок на обжалование приговора по уважительным причинам, поскольку обратился в центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи для назначения защитника для составления апелляционной жалобы.

Отдельное определение как механизм влияния суда на случаи злоупотребления субъектом власти процессуальными правами, - позиция Верховного Суда

Верховный Суд обратил внимание на недопустимость злоупотребления процессуальными правами субъектом властных полномочий как стороной по делу.

Сторона, в пользу которой принято решение, имеет право на возмещение расходов на экспертизу, проведенную до подачи иска, - позиция Большой Палаты ВС

Отказ в возмещении судебных расходов на проведение экспертизы стороне, в пользу которой принято судебное решение, не согласуется с принципами разумности, добросовестности, справедливости и правовой определенности, - Большая Палата Верховного Суда отступила от выводов кассационных судов.

Лишь пять судей, которые проходят военную службу, получают судейское вознаграждение – ГСА

Решение Совета судей об обязательной выплате судейского вознаграждения мобилизованным судьям в ГСА пока решили не выполнять и дождаться решения Верховного Суда.

Как прошел конкурс на должности судей местных общих судов: интересные особенности, проблемы и кто получит должности судей

Впервые в истории судебной власти Украины основная конкуренция между кандидатами на должности судей развернулась не за суды в Киеве, Одессе, Днепре или Харькове, а за небольшие райсуды на Правобережной Украине и в западных областях страны.

  1. В Украине

Будет ли Рождество 25 декабря выходным днем в 2023 году: Денис Шмыгаль ответил

22:29, 23 декабря 2023
По словам Дениса Шмыгаля, для всех органов власти и государственных предприятий 25 декабря станет рабочим днем, как и для предприятий критической инфраструктуры.
Будет ли Рождество 25 декабря выходным днем в 2023 году: Денис Шмыгаль ответил
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Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Рождество в этом году в понедельник, 25 декабря, будет официально рабочим днем. Об этом он сказал во время заседания правительства.

По его словам, для всех органов власти и государственных предприятий 25 декабря будет рабочим днем, как и для предприятий критической инфраструктуры. При этом частный бизнес может устанавливать рабочий график в этот день по своему усмотрению.

«В этом году мы впервые по всей Украине будем отмечать Рождество по новому стилю — 25 декабря. После войны этот день будет праздничным и выходным. Но сейчас война, поэтому для всех органов власти и государственных предприятий 25 декабря будет рабочим днем, как для предприятий критической инфраструктуры», - сказал Шмыгаль.

Напомним, что День Святого Николая перенесли на 6 декабря, а Щедрый вечер – на 31 декабря. Когда будем ныне отмечать христианские праздники – обновленный календарь.

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