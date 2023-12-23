Лондон передаст на фронт в Украину внедорожники, которые должны были быть утилизированы

Мэр Лондона после длительных колебаний все же согласился передать Украине автомобили, которые не соответствовали требованиям и должны были быть утилизированы.

Источник фото: eurointegration

Мэр Лондона Садик Хан изменил свою позицию относительно отправки в Украину автомобилей, которые в противном случае должны были бы быть утилизированы, - сообщает Telegraph.

Ранее мэр Лондона отказывался отправлять авто, которые не соответствовали требованиям Ulez, в зону боевых действий, считая, что это не будет полезным с экологической, экономической и социальной точек зрения для лондонцев.

Однако, после победы, Садик Хан обратился к министру транспорта Марку Харперу с просьбой "позволить лондонцам и другим по всей стране дарить соответствующие транспортные средства Украине через схему утилизации".

В совместном письме с Беном Уоллесом, бывшим министром обороны, указано: "Это можно было бы сделать быстрее всего, изменив национальные правила для Сертификата об уничтожении, который нужен как доказательство того, что транспортное средство было окончательно утилизировано, взамен разрешить экспорт соответствующих транспортных средств в Украину через зарегистрированную благотворительную или национальную схему".

В письме, направленном в пятницу, добавили: "Мы оптимистично настроены, что вы будете сотрудничать с нами, чтобы позволить лондонцам и другим людям по всей стране получать деньги за вывоз транспортных средств, загрязняющих окружающую среду, с улиц наших городов, одновременно оказывая жизненно важную поддержку народу Украины".

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