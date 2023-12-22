Мобілізація українців за кордоном: законопроєкт з’явиться в cічні, — нардеп, відео

У законопроекті йдеться про те, що військовозобов’язані українці, які виїхали за кордон, проходитимуть ідентифікацію.

В Україні працюють над законопроектом, ухвалення якого дозволить призивати на військову службу чоловіків, які перебувають за кордоном. Про це повідомив представник комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Вадим Івченко в ефірі Радіо Свобода.

За його словами, законопроект буде представлений вже у січні, а саме у перші дні засідання парламенту.

Передбачається, що військовозобов’язані українці, які виїхали за кордон, проходитимуть ідентифікацію. Після її успішного проходження чоловіки, які підлягають мобілізації, можуть отримувати повістки.

За словами Івченка, українці самі вирішуватимуть, чи повертатися їм назад в Україну та йти на військову службу. Однак якщо вони захочуть лишитися за кордом, то це буде порушенням закону.

Раніше ми писали, що у Верховній Раді представили доопрацьований законопроєкт щодо посилення мобілізації.

Нагадаємо, що міністр оборони Рустем Умєров заявив про плани викликати до призовних пунктів ЗСУ українців, які живуть за кордоном.

Тим часом у Німеччині кажуть, що не депортуватимуть українців для служби у ЗСУ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.