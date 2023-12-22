Німеччина не депортуватиме українців для служби у ЗСУ — Мін'юст ФРН

Для мене неможливо уявити, як ми можемо примушувати людей з інших країн служити зі зброєю в руках, — міністр юстиції Німеччини Марко Бушман.

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Міністр юстиції Німеччини Марко Бушман заявив, що у ФРН не будуть примушувати українських біженців до військової служби у ЗСУ, депортуючи їх в Україну. Про це повідомляє DW.

"Примушувати людей виконувати військову службу або проходити військову службу проти їхньої волі - це не наш випадок", - зазначив міністр.

За його словами, якщо влада України захоче призвати в армію чоловіків, які залишили країну, це не матиме практичних наслідків для українців, які живуть у Німеччині.

"Для мене неможливо уявити, як ми можемо примушувати людей з інших країн служити зі зброєю в руках, враховуючи, що, згідно з нашою конституцією, громадяни Німеччини не зобов'язані цього робити проти їхньої волі", - заявив Бушман.

Раніше ми писали, що Рустем Умєров заявив про плани викликати до призовних пунктів ЗСУ українців, які живуть за кордоном.

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