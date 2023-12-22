У Києві чоловік облаштував теплицю, де вирощував коноплі

Патрульні виїхали на виклик щодо пограбування, а виявили розсадник коноплі у сусідньому будинку.

Джерело фото: поліція Києва

Поліція розпочала кримінальне провадження стосовно чоловіка, який вирощував коноплі в одному з районів Києва. Чоловік у власному будинку облаштував теплицю де вирощував нарковмісні рослини. Вилучені коноплі направили на експертне дослідження. Йому загрожує до 3 років обмеження волі за вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 310 Кримінального кодексу України – незаконний посів або незаконне вирощування снотворного маку чи конопель. Про це повідомляє поліція Києва.

Патрульні отримали повідомлення про можливу крадіжку в одному з приватних будинків у столичних Бортничах. Під час перевірки інформації, поліцейські виявили, що сусід потерпілого облаштував теплицю для вирощування конопель у своєму будинку.

За даними правоохоронців, 39-річний мешканець обладнав спеціальну теплицю з необхідним освітленням, системою поливу, вентиляцією та контролем температури та вологості. В результаті обшуку вилучено коноплі та спеціальне обладнання, яке використовувалося для їх вирощування. Все це було направлено на проведення експертного дослідження.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження із підозрою чоловіку в незаконному вирощуванні конопель. Поліція також перевіряє його можливу причетність до вчинення інших наркозлочинів.

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