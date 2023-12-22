В Киеве мужчина обустроил теплицу, где выращивал коноплю

Патрульные выехали на вызов об ограблении, а обнаружили рассадник конопли в соседнем доме.

Источник фото: полиция Киева

Полиция начала уголовное производство в отношении мужчины, который выращивал коноплю в одном из районов Киева. Мужчина в собственном доме обустроил теплицу где выращивал наркосодержащие растения. Изъятые коноплю направили на экспертное исследование. Ему грозит до 3 лет ограничения свободы за совершение уголовного проступка, предусмотренного ч. 1 ст. 310 Уголовного кодекса Украины - незаконный посев или незаконное выращивание снотворного мака или конопли. Об этом сообщает полиция Киева.

Патрульные получили сообщение о возможной краже в одном из частных домов в столичных Бортничах. Во время проверки информации, полицейские обнаружили, что сосед потерпевшего обустроил теплицу для выращивания конопли в своем доме.

По данным правоохранителей, 39-летний житель оборудовал специальную теплицу с необходимым освещением, системой полива, вентиляцией и контролем температуры и влажности. В результате обыска изъято конопли и специальное оборудование, которое использовалось для их выращивания. Все это было направлено на проведение экспертного исследования.

Правоохранители начали уголовное производство с подозрением мужчине в незаконном выращивании конопли. Полиция также проверяет его возможную причастность к совершению других наркопреступлений.

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