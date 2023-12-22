НАПК не будет наказывать за неправдивые данные декларантов, которые ошиблись на сумму до 302 тысяч грн

НАПК разграничило недостоверные и неточные данные в декларации, чтобы упростить жизнь декларантам.

НАПК внесло изменения в Порядок проведения полных проверок, разграничив недостоверные и неточные сведения, в зависимости от размера выявленных расхождений в декларации.

Теперь, как пояснили в Агентстве, до 100 прожиточных минимумов – это неточные сведения:

для деклараций, поданных в 2023 году – это не более 268,4 тыс. грн,

для деклараций, поданных в 2024 году – 302,8 тыс. грн

более 100 прожиточных минимумов – недостоверные.

В НАПК отмечают, что об указанных неточных сведениях в декларации не будут спрашивать объяснений декларанта. Вместе с тем, по запросу уполномоченного лица декларант будет обязан предоставить копии документов, подтверждающих достоверность указанных сведений, если они отсутствуют в распоряжении НАПК.

«Предоставить объяснение как и раньше остается правом декларанта. Для упрощения процедуры заполнения декларации и избегания в ней ошибок НАПК разработало функцию "Данные для декларации" в Реестре деклараций», - пояснили в Агентстве.

Как мы писали, НАПК будет проверять декларации с помощью искусственного интеллекта. НАПК будет проверять декларации с помощью искусственного интеллекта.

Результаты автопроверок увидит и общество: в публичной части Реестра деклараций будет соответствующая отметка возле таких деклараций.

Чуть позже в НАПК обещают добавить соответствующий фильтр, который позволит увидеть количество прошедших такую проверку должностных лиц, а также определить, в каких органах и отраслях таких декларантов больше всего.

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