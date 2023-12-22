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Михаил Радуцкий: парламент снял ответственность с людей, которые по е-рецепту получат лекарства на основе каннабиса

11:01, 22 декабря 2023
Замерять уровень тетрагидроканабинола, определяя категорию «разрешенного» или «неразрешенного» каннабиса, будут лаборатории МВД.
Михаил Радуцкий: парламент снял ответственность с людей, которые по е-рецепту получат лекарства на основе каннабиса
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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада приняла как закон законопроект №7457, предусматривающий легализацию в Украине медицинского каннабиса.

Впрочем, некоторые депутаты отмечают, что речь идет больше о промышленном производстве и бизнесе, чем о помощи больным.

«Проголосовали за легализацию медицинского каннабиса. Впрочем, как и прогнозировалось, в конечном виде этот документ оказался не о скорой и качественной помощи нуждающимся – военным с ПТСР и онкобольным, а сугубо о бизнесе по выращиванию каннабиса. И даже в таком виде к нему много вопросов», - отметил член Комитета ВР по вопросам правовой политики, народный депутат от «Слуги народа» Роман Бабий.

«Он не о медицинском каннабисе, а о его промышленном производстве», - заявила народный депутат от «ЕС» Ирина Геращенко.

В свою очередь, председатель профильного Комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий подчеркнул, что в законопроекте «речь идет исключительно о применении этого препарата в лечебных целях, в то же время рекреационный каннабис в нашем государстве остается под запретом».

Как ранее объяснял глава Минздрава Виктор Ляшко, в отличие от рекреационного, в медицинском каннабисе уровень тетрагидроканабинола (основной психоактивный компонент каннабиса) низкий. «Медицинский» каннабис содержит каннабидиол, не имеющий выраженного психоактивного действия, поэтому он не интересен для рекреационного употребления», - отмечал министр.

А замерять такой уровень тетрагидроканабинола, определяя категорию «разрешенного» или «неразрешенного» каннабиса, будут лаборатории МВД.

«Рекреационный каннабис у нас остается под полным запретом. Это принципиальная позиция и Президента Украины, и нашего Комитета, и Правительства», – отметил Михаил Радуцкий

Финальный текст законопроекта пока неизвестен.

Как пояснил Радуцкий, всего ко второму чтению было подано 890 поправок, и некоторые поправки были учтены.

«Ко второму чтению более четко прописаны правила контроля обращения растений, из которых производится медицинский каннабис, и самого медицинского каннабиса. Право на определение в жидкости тетрагидроканабинола (ТГК) оставлено только за государственными лабораториями Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра, подчиненными МВД.

Также снята ответственность с людей, которые по электронному рецепту получили лекарства на основе каннабиса.

Кроме того, Минагрополитики обязано вести электронный реестр по всем производителям, которые получат разрешение на выращивание растений с содержанием ТГК более 0,3%. Четко определены сроки, за которые правительство должно разработать все подзаконные акты, а Министерство здравоохранения должно создать протоколы, чтобы люди могли пользоваться соответствующими препаратами», — проинформировал народный депутат.

По его словам, «сейчас главная задача, чтобы уже в ближайшее время после подписания закона Президентом граждане Украины смогли получить доступ к лекарствам с медицинским каннабисом».

Впоследствии Министерство здравоохранения утвердит перечень болезней и состояний, при которых пациенту может назначаться лекарство на основе медицинского каннабиса. В Минздраве пояснили, что отпуск лекарственных средств на основе медицинской конопли будет возможен исключительно по назначению врача в соответствии с медицинскими показаниями и по электронному рецепту.

«Пациенты смогут перевозить и хранить такое лекарство в количестве, определенном одним рецептом», - отметили в Минздраве.

Автор: Наталья Мамченко

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