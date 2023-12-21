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Покупка, производство и перевозка медицинского каннабиса легализована, — Рада приняла закон

13:29, 21 декабря 2023
Как отметила нардеп Ирина Геращенко, это закон «не о медицинском каннабисе, а о его промышленном производстве»
Покупка, производство и перевозка медицинского каннабиса легализована, — Рада приняла закон
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21 декабря Верховная Рада приняла в целом закон о легализации медицинского каннабиса (законопроект 7457).

Его финальная редакция неизвестна, но ранее «Судебно-юридическая газета» подробно описывала текст законопроекта в окончательной редакции профильного Комитета.

«К сожалению, парламент не прислушался к призывам общественных активистов, которые лоббировали легализацию медицинского каннабиса и сейчас призывали отправить закон на повторное второе чтение. Закон принят голосами слуг, Голоса и ОПЗЖ.

К сожалению, ни одна поправка Европейской Солидарности не принята, поэтому мы не могли поддержать этот закон. Он не о медицинском каннабисе, а о его промышленном производстве», - отметила народный депутат Ирина Геращенко.

Законопроект 7457 в редакции, рекомендованный главным Комитетом в конце ноября, предлагает определить, что хранение наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров и лекарственных средств, произведенных (изготовленных) из растительной субстанции каннабиса, без использования специальных помещений и (или) оборудования разрешается осуществлять физическому лицу в объеме, не превышающем их объем, назначенный врачом такому лицу по одному электронному рецепту, выписанному по правилам выписывания рецептов на лекарственные средства, установленным Минздравом, и приобретенный лицом с соблюдением требований Закона.

Деятельность по перевозке наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, а также конопли для медицинских целей, растительной субстанции каннабиса и производимых (изготовленных) из них лекарственных средств на территории Украины осуществляется субъектами хозяйствования всех форм собственности при наличии у них лицензии на этот вид деятельности .

Порядок перевозки и порядок оформления необходимых для этого документов устанавливаются Кабмином.

Физическое лицо имеет право перевозить лекарственные средства, содержащие наркотические средства и психотропные вещества, включенные в таблицы II и III Перечня, а также лекарственные средства, произведенные (изготовленные) из растительной субстанции каннабиса, приобретенные им по электронному рецепту в соответствии с требованиями Закона.

Приобретение физическим лицом по медицинским показаниям лекарственных средств, содержащих наркотические средства, психотропные вещества, включенные в таблицы II и III Перечня, в том числе лекарственных средств, произведенных (изготовленных) из растительной субстанции каннабиса и разрешенных к применению в медицинской практике в установленном порядке, а также лекарственные средства, содержащие прекурсоры, включенные в таблицу IV Перечня, осуществляется по электронному рецепту врача, выписанному по правилам выписывания рецептов на лекарственные средства, установленным Минздравом.

Розничная реализация физическим лицам лекарственных средств, содержащих наркотические средства, психотропные вещества, включенные в таблицы II и III Перечня, в том числе лекарственных средств, произведенных (изготовленных) из растительной субстанции каннабиса и разрешенных к применению в медицинской практике в установленном порядке, а также лекарственных средств, содержащих прекурсоры, включенные в таблицу IV Перечня, производится в аптечных заведениях всех форм собственности при наличии у них лицензии на этот вид деятельности.

Розничная реализация таких лекарственных средств осуществляется по электронному рецепту.

Регистрация отпуска таких препаратов осуществляется в электронной форме через электронную систему здравоохранения согласно законодательству Украины.

В статье 23 Закона «О Национальной полиции» предлагают определить, что полиция осматривает в плановом порядке не чаще одного раза в год с участием администрации предприятия, учреждения, организации объекты и помещения, предназначенные для осуществления деятельности по культивированию медицинской конопли, с целью обеспечение контроля над соблюдением правил хранения, культивирования, учета и обращения с ними.

Автор: Наталья Мамченко

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