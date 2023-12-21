ВККС обратилась в СБУ, ГУР и МИД о подтверждении или опровержении гражданства рф у Романа Игнатова

Также решили создать рабочую группу, которая будет заниматься установлением истины в вопросе наличия или отсутствия гражданства рф у главы ВККС.

Высшая квалификационная комиссия судей 21 декабря решила создать рабочую группу по проверке информации о возможном наличии гражданства рф у главы ВККС Романа Игнатова и делегировать туда членов ВККС Романа Сабодаша, Андрея Пасечника и Алексея Омельяна.

Также предложено общественным организациям, которые формировали ГРД, делегировать трех представителей в рабочую группу.

ВККС также решила обратиться в СБУ, СВР, ГУР, МИД, ДБР, Офис Генпрокурора и ряд других органов с запросами о предоставлении информации, которая подтверждает или опровергает наличие у Романа Игнатова российского гражданства.

Напомним, ранее в интервью «Судебно-юридической газете» Роман Игнатов опроверг наличие у него российского гражданства.

«Вопрос возможного пребывания в гражданстве рф неоднократно проверялся при занятии должностей в органах прокуратуры Украины.

Также этот вопрос проверялся при назначении меня Высшим советом юстиции на должность судьи впервые в 2003 году.

В ВСЮ, кроме других обязательных документов, я предоставил это официальное письмо, выданное мне на основании моего заявления, от миграционной службы рф в городе Петрозаводске, когда я возвращался домой, следующего содержания: «За время пребывания на территории России Игнатов Роман Николаевич, число, месяц, год рождения, уроженец города Луганска, по вопросам гражданства России не обращался, в гражданстве России не состоял », подпись, гербовая печать.

Кстати, когда я собирал документы в качестве кандидата в ВККС Украины, выяснил, что часть документов, которые не были обязательными для предоставления при назначении на должность судьи в 2003 году, в дальнейшем были переданы ГСА Украины. Соответственно, я запросил ГСА с изложением обстоятельств относительно цели получения данного документа или его копии. Впрочем, по моему запросу получил ответ за подписью главы ГСА Украины, что документы о назначении на должность судей впервые за 2003-2004 годы по неизвестным причинам уничтожены», - отметил он.

Напомним, что кандидатов в новую ВККС проверяла Комиссия, куда, в частности, вошли судья Верховного Суда, председатель Конкурсной комиссии Иван Мищенко, бывший спецпрокурор отдела борьбы с мошенничеством в особо крупных размерах Прокуратуры Нидерландов Роберт Брукхейсен, судья в отставке из Канады Тед Зажечны, судья Верховного Суда штата Мичиган (США) в отставке Стивен Маркмен, судья Киевского апелляционного суда Сергей Верланов и судья Шестого апелляционного админсуда Евгений Мезенцев.

Автор: Наталя Мамченко

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