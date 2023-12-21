ВККС звернулася до СБУ, ГУР та МЗС щодо підтвердження чи спростування громадянства рф у Романа Ігнатова

Також вирішили створити робочу групу, яка буде займатися встановленням істини у питанні наявності чи відсутності громадянства рф у голови ВККС.

Вища кваліфікаційна комісії суддів 21 грудня вирішила утворити робочу групу з перевірки інформації щодо можливої наявності громадянства рф у голови ВККС Романа Ігнатова і делегувати туди членів ВККС Романа Сабодаша, Андрія Пасічника і Олексія Омельяна.

Також запропоновано громадським організаціям, які формували ГРД, делегувати трьох представників до робочої групи.

ВККС також вирішила звернутися до СБУ, СЗР, ГУР, МЗС, ДБР, Офісу Генпрокурора та низки інших органів із запитами про надання інформації, яка підтверджує або спростовує наявність у Романа Ігнатова російського громадянства.

Нагадаємо, раніше в інтерв’ю «Судово-юридичній газеті» Роман Ігнатов спростував наявність у нього російського громадянства.

«Питання можливого перебування у громадянстві рф неодноразово перевірялося при зайнятті посад в органах прокуратури України.

Також це питання перевірялося при призначенні мене Вищою радою юстиції на посаду судді вперше у 2003 році.

До ВРЮ, окрім інших обов’язкових документів, я надав цей офіційний лист, виданий мені на підставі моєї заяви, від міграційної служби рф у місті Петрозаводську, коли я повертався додому, наступного змісту: «За час перебування на території рф Ігнатов Роман Миколайович, число, місяць, рік народження, уродженець міста Луганська, з питань громадянства рф не звертався, в громадянстві рф не перебував», підпис, гербова печатка.

До речі, коли я збирав документи як кандидат до ВККС України, з’ясував, що частина документів, які не були обов’язковими для надання при призначенні на посаду судді у 2003 році, у подальшому були передані до ДСА України. Відповідно, я зробив запит до ДСА із викладенням обставин щодо мети отримання даного документу чи його копії. Втім, на мій запит отримав відповідь за підписом голови ДСА України, що документи про призначення на посаду суддів вперше за 2003-2004 роки з невідомих причин знищені», - зазначив він.

Нагадаємо, що кандидатів до нової ВККС перевіряла Комісія, куди, зокрема, увійшли суддя Верховного Суду, голова Конкурсної комісії Іван Міщенко, колишній спецпрокурор відділу боротьби з шахрайством в особливо великих розмірах Прокуратури Нідерландів Роберт Брукхейсен, суддя у відставці з Канади Тед Зажечни, голова Верховного Суду штату Мічиган (США) у відставці Стівен Маркмен, суддя Київського апеляційного суду Сергій Верланов і суддя Шостого апеляційного адмінсуду Євген Мєзєнцев.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.