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Купівлю, виробництво та перевезення медичного канабісу легалізовано, — Рада прийняла закон

13:29, 21 грудня 2023
Як зазначила нардеп Ірина Геращенко, це закон «не про медичний канабіс, а про його промислове виробництво».
Купівлю, виробництво та перевезення медичного канабісу легалізовано, — Рада прийняла закон
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21 грудня Верховна Рада прийняла в цілому закон про легалізацію медичного канабісу (законопроект 7457).

Його фінальна редакція невідома, але раніше «Судово-юридична газета» детально описувала текст законопроекту в остаточній редакції профільного Комітету.  

«На жаль, парламент не дослухався до закликів громадських активістів, які лобіювали легалізацію медичного канабісу і зараз закликали відправити закон на повторне друге читання. Закон прийнято голосами слуг, Голосу і ОПЗЖ.
На жаль, жодна правка Європейської Солідарності не прийнята, тому ми не могли підтримати цей закон. Він не про медичний канабіс, а про його промислове виробництво», - зазначила народний депутат Ірина Геращенко.

Законопроект 7457 у редакції, яку рекомендував головний Комітет наприкінці листопада, пропонує визначити, що зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та лікарських засобів, вироблених (виготовлених) з рослинної субстанції канабісу, без використання спеціальних приміщень та (або) обладнання дозволяється здійснювати фізичній особі в обсязі, що не перевищує їх обсяг, призначений лікарем такій особі за одним електронним рецептом, виписаним за правилами виписування рецептів на лікарські засоби, встановленими МОЗ, та придбаний особою з дотриманням вимог Закону.

Діяльність з перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також конопель для медичних цілей, рослинної субстанції канабісу та вироблених (виготовлених) з них лікарських засобів на території України здійснюється суб'єктами господарювання всіх форм власності за наявності у них ліцензії на цей вид діяльності.

Порядок перевезення, а також порядок оформлення необхідних для цього документів встановлюються Кабміном.

Фізична особа має право перевозити лікарські засоби, що містять наркотичні засоби і психотропні речовини, включені до таблиць ІІ і ІІІ Переліку, а також лікарські засоби, вироблені (виготовлені) з рослинної субстанції канабісу, придбані нею за електронним рецептом відповідно до вимог Закону.

Придбання фізичною особою за медичними показаннями лікарських засобів, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини, включені до таблиць II і III Переліку, у тому числі лікарських засобів, вироблених (виготовлених) з рослинної субстанції канабісу та дозволених до застосування у медичній практиці у встановленому порядку, а також лікарських засобів, що містять прекурсори, включені до таблиці IV Переліку, здійснюється за електронним рецептом лікаря, виписаним за правилами виписування рецептів на лікарські засоби, встановленими МОЗ.

Роздрібна реалізація фізичним особам лікарських засобів, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини, включені до таблиць II і III Переліку, у тому числі лікарських засобів, вироблених (виготовлених) з рослинної субстанції канабісу та дозволених до застосування у медичній практиці у встановленому порядку, а також лікарських засобів, що містять прекурсори, включені до таблиці IV Переліку, здійснюється в аптечних закладах усіх форм власності за наявності у них ліцензії на цей вид діяльності.

Роздрібна реалізація таких лікарських засобів здійснюється за електронним рецептом.

Реєстрація відпуску таких препаратів здійснюється в електронній формі через електронну систему охорони здоров’я згідно із законодавством України.

У статті 23 Закону ї «Про Національну поліцію» пропонують визначити, що поліція оглядає у плановому порядку не частіше одного разу на рік за участю адміністрації підприємства, установи, організації об’єкти та приміщення, призначені для здійснення діяльності з культивування медичних конопель, з метою забезпечення контролю за дотриманням правил зберігання, культивування, обліку та поводження з ними.

Автор: Наталя Мамченко

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