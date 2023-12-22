Михайло Радуцький: парламент зняв відповідальність з людей, які за е-рецептом отримають ліки на основі канабісу

Заміряти рівень тетрагідроканабінолу, визначаючи категорію «дозволеного» або «недозволеного» канабісу, будуть лабораторії МВС.

Як раніше писала «Судово-юридична газета» Верховна Рада прийняла як закон законопроект №7457, який передбачає легалізацію в Україні медичного канабісу.

Втім, деякі депутати зазначають, що «йдеться більше про промислове виробництво та бізнес», аніж про допомогу хворим.

«Проголосували за легалізацію медичного канабісу. Втім, як і прогнозувалося, в кінцевому вигляді цей документ виявився не про швидку та якісну допомогу тим, хто її потребує – військовим з ПТСР та онкохворим, а суто про бізнес з вирощування канабісу. І навіть в такому вигляді до нього є багато питань», - зауважив член Комітету ВР з питань правової політики, народний депутат від «Слуги народу» Роман Бабій.

«Він не про медичний канабіс, а про його промислове виробництво», - заявила народний депутат від «ЄС» Ірина Геращенко.

В свою чергу, голова профільного Комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький підкреслив, що у законопроекті «ідеться винятково про застосування цього препарату з лікувальною метою, водночас рекреаційний канабіс у нашій державі залишається під забороною».

Як раніше пояснював голова МОЗ Віктор Ляшко, на відміну від рекреаційного, у медичному канабісі рівень тетрагідроканабінолу (основний психоактивний компонент канабісу) низький. «Медичний» канабіс містить канабідіол, який не має вираженої психоактивної дії, тому він не цікавий для рекреаційного вживання», - зазначав міністр.

А заміряти рівень тетрагідроканабінолу, визначаючи категорію «дозволеного» або «недозволеного» канабісу, будуть лабораторії МВС.

«Рекреаційний канабіс у нас залишається під повною забороною. Це принципова позиція й Президента України, і нашого Комітету, й Уряду», — зазначив Михайло Радуцький

Фінальний текст законопроекту наразі невідомий.

Як пояснив Радуцький, загалом до другого читання було подано 890 поправок, і деякі поправки були враховані.

«До другого читання більш чітко прописані правила контролю обігу рослин, із яких виготовляється медичний канабіс, і самого медичного канабісу. Право на визначення в рідині тетрагідроканабінолу (ТГК) залишено лише за державними лабораторіями Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру, що підпорядковані МВС.

Також знята відповідальність із людей, які за електронним рецептом отримали ліки на основі канабісу.

Крім того, Мінагрополітики зобов’язане вести електронний реєстр за всіма виробниками, які отримають дозвіл на вирощування рослин із вмістом ТГК більше, ніж 0,3%. Чітко визначені терміни, за які Уряд має розробити всі підзаконні акти, а Міністерство охорони здоров’я повинно створити протоколи, щоб люди могли користуватися відповідними препаратами», — поінформував народний депутат.

За його словами, «зараз головне завдання, щоб уже найближчим часом після підписання закону Президентом громадяни України змогли отримати доступ до ліків із медичним канабісом».

Згодом Міністерство охорони здоров’я затвердить перелік хвороб і станів, за яких пацієнту можуть призначатися ліки на основі медичного канабісу. У МОЗ пояснили, що відпуск лікарських засобів на основі медичних конопель буде можливий виключно за призначенням лікаря відповідно до медичних показань та за електронним рецептом.

«Пацієнти зможуть перевозити й зберігати такі ліки у кількості, визначеній одним рецептом», - наголосили у МОЗ.

Автор: Наталя Мамченко

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