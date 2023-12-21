Легалізація медичного канабісу: перелік хвороб і станів для призначення ліків затвердить МОЗ

Міністерство охорони здоров’я затвердить перелік хвороб і станів, за яких пацієнту можуть призначатися ліки на основі медичного канабісу.

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Як повідомляла «Судово-юридична газета», 21 грудня Парламент ухвалив законопроєкт № 7457 про використання в медицині ліків на основі канабісу.

Міністерство охорони здоров’я затвердить перелік хвороб і станів, за яких пацієнту можуть призначатися ліки на основі медичного канабісу. У МОЗ пояснили, що відпуск лікарських засобів на основі медичних конопель буде можливий виключно за призначенням лікаря відповідно до медичних показань та за електронним рецептом.

«Пацієнти зможуть перевозити й зберігати такі ліки у кількості, визначеній одним рецептом», - наголосили у МОЗ.

За словами народної депутатки Марії Мезенцевої, сьогодні понад 70% українців підтримують легалізацію медичного канабісу в лікувальних цілях, а близько шести мільйонів пацієнтів потребують ліків на основі медичного канабісу.

Раніше «Судово-юридична газета» детально описувала текст законопроєкту в остаточній редакції профільного Комітету.

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