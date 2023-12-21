Легализация медицинского каннабиса: перечень болезней и состояний для назначения лекарств утвердит Минздрав

Министерство здравоохранения утвердит перечень болезней и состояний, при которых пациенту могут назначаться лекарства на основе медицинского каннабиса.

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Как сообщала «Судебно-юридическая газета», 21 декабря Парламент принял законопроект №7457 об использовании в медицине лекарств на основе каннабиса.

Министерство здравоохранения утвердит перечень болезней и состояний, при которых пациенту могут назначаться лекарства на основе медицинского каннабиса. В Минздраве пояснили, что отпуск лекарственных средств на основе медицинской конопли будет возможен исключительно по назначению врача в соответствии с медицинскими показаниями и по электронному рецепту.

«Пациенты смогут перевозить и хранить такие лекарства в количестве, определенном одним рецептом», - подчеркнули в Минздраве.

По словам народной депутатки Марии Мезенцевой, сегодня более 70% украинцев поддерживают легализацию медицинского каннабиса в лечебных целях, а около шести миллионов пациентов нуждаются в лекарстве на основе медицинского каннабиса.

Ранее «Судебно-юридическая газета» подробно описывала текст законопроекта в окончательной редакции профильного Комитета.

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