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  1. В Украине

В Раде планируют проверить эффективность использования средств на телемарафон

13:58, 21 декабря 2023
Председатель комитета ВР по вопросам свободы слова готовит запросы в Счетную и Аудиторскую палаты относительно эффективности использования средств на марафон единых новостей.
В Раде планируют проверить эффективность использования средств на телемарафон
Фото: oporaua.org
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Председатель комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин, назначенный 9 декабря, намерен обратиться с официальными запросами в Счетную и Аудиторскую палаты относительно эффективности использования средств, выделенных на телемарафон «Единые новости UA вместе». Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Я как председатель комитета готовлю запросы относительно эффективности использования средств, которые мы выделяем на единый марафон, на другие государственные каналы... Мы анализируем инвестирование... Я готовлю запросы в Счетную и Аудиторскую палаты, чтобы понять целесообразность финансирования, чтобы не было оценочных суждений. Когда у нас будут факты, мы сможем подробнее об этом поговорить», - сказал Юрчишин.

Сообщается, что накануне Юрчишин заявлял, что эффективность национального телемарафона на сегодняшний день - под вопросом. В то же время парламентарий отметил, что, с одной стороны, логика создания официального единого канала коммуникаций в воюющей стране имеет смысл и «в начале войны выглядела вполне логичной».

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