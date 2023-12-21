Обсуждений механизмов призыва украинцев из-за границы в повестке дня нет — Минобороны

В Министерстве обороны уточнили, что иностранные СМИ не так подали слова Рустема Умерова.

Как мы писали, министр обороны Украины Рустем Умеров дал интервью иностранным СМИ. В немецком издании «WELT», ссылаясь на его слова, сообщили, что Украина якобы рассматривает вариант, что в следующем году украинцев призывного возраста от 25 до 60 лет в Германии и других странах могут попросить явиться в призывные пункты.

В Министерстве обороны уточнили, что иностранные СМИ не так подали слова Умерова.

В комментарии начальник управления прессы и информации Минобороны Илларион Павлюк объяснил, что министр в целом говорил журналистам о рекрутинге и необходимости донести до украинцев за границей, как важно им присоединиться к войску.

Никаких обсуждений механизмов призыва в ряды ВСУ из-за границы в повестке дня нет, отметили в Минобороны.

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