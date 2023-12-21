Обговорень механізмів призову українців з-за кордону на порядку денному немає — Міноборони

У Міністерстві оборони уточнили, іноземні ЗМІ не так подали слова Рустема Умерова.

Як ми писали, міністр оборони України Рустем Умєров дав інтерв'ю іноземним ЗМІ. У німецькому виданні «WELT», посилаючись на його слова, повідомили, що Україна буцімто розглядає варіант, що наступного року українців призовного віку від 25 до 60 років у Німеччині та інших країнах можуть попросити з'явитися до призовних пунктів.

У Міністерстві оборони уточнили, іноземні ЗМІ не так подали слова Умєрова.

У коментарі начальник управління преси та інформації Міноборони Ілларіон Павлюк пояснив, що міністр у цілому говорив журналістам про рекрутинг і необхідність донести до українців за кордоном, як важливо їм приєднатися до війська.

Ніяких обговорень механізмів призову до лав ЗСУ з-за кордону на порядку денному немає, зазначили у Міноборони.

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