Рустем Умєров заявив про плани викликати до призовних пунктів ЗСУ українців, які живуть за кордоном

Міністр оборони говорив лише про запрошення, але дав зрозуміти, що можуть бути санкції, якщо запит не виконають.

Джерело фото: Giorgos Moutafis/bild.de

Українців призовного віку, які виїхали за кордон, наступного року хочуть закликати з'явитися до призовних пунктів ЗСУ. В Україні обговорюють такі сценарії.

Як пише «WELT», про це в інтерв'ю WELT TV, «Bild» і «Politico» повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

Україна розглядає варіант, що наступного року українців призовного віку від 25 до 60 років у Німеччині та інших країнах можуть попросити з'явитися до призовних пунктів Збройних Сил.

Міністр оборони говорив лише про запрошення. Але, як зазначає німецьке видання, Умєров дав зрозуміти, що можуть бути санкції, якщо запит не виконають.

«Ми все ще обговорюємо, що буде, якщо вони не приїдуть добровільно», - цитує Умєрова «WELT».

Глава Міноборони зазначив, що важлива справедливість у питанні мобілізації. Важливо, як військові будуть навчені та оснащені, де і коли вони будуть служити та коли їх демобілізують. Також він розповів, що для новобранців будуть «варіанти вибору» залежно від їхніх здібностей.

Як зазначає німецьке видання «Bild», з 24 лютого 2022 року до Німеччини прибув 221 571 український чоловік віком від 18 до 60 років, тобто призовного віку. З них наразі в країні перебувають 189 484 осіб.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.