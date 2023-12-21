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  1. В Украине

Рустем Умеров заявил о планах вызвать в призывные пункты ВСУ украинцев, которые живут за границей

10:35, 21 декабря 2023
Министр обороны говорил только о приглашении, но дал понять, что могут быть санкции, если запрос не выполнят.
Рустем Умеров заявил о планах вызвать в призывные пункты ВСУ украинцев, которые живут за границей
Источник фото: Giorgos Moutafis/bild.de
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Украинцев призывного возраста, выехавших за границу, в следующем году хотят призвать явиться в призывные пункты ВСУ. В Украине обсуждают такие сценарии.

Как пишет «WELT», об этом в интервью WELT TV, «Bild» и «Politico» сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

Украина рассматривает вариант, что в следующем году украинцев призывного возраста от 25 до 60 лет в Германии и других странах могут попросить явиться в призывные пункты Вооруженных Сил.

Министр обороны говорил только о приглашении. Но, как отмечает германское издание, Умеров дал понять, что могут быть санкции, если запрос не выполнят.

«Мы все еще обсуждаем, что будет, если они не приедут добровольно», - цитирует Умерова «WELT».

Глава Минобороны отметил, что важна справедливость в вопросе мобилизации. Важно, как военные будут обучены и оснащены, где и когда они будут служить и когда их демобилизуют. Также он рассказал, что для новобранцев будут «варианты выбора» в зависимости от их способностей.

Как отмечает немецкое издание «Bild», с 24 февраля 2022 года в Германию прибыл 221 571 украинский мужчина в возрасте от 18 до 60 лет, то есть призывного возраста. Из них в настоящее время в стране находятся 189 484 человек.

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