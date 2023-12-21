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  1. Суд инфо

Электронный суд: особенности обмена данными между судом и участником судебного процесса

10:54, 21 декабря 2023
ГП «ИСС» сообщило главные аспекты обмена данными между судом и участником судебного процесса в Электронном суде.
Электронный суд: особенности обмена данными между судом и участником судебного процесса
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В Государственном предприятии «Информационные судебные системы» рассказали об особенностях обмена данными между судом и участником судебного процесса.

Электронные экземпляры документов по делам, созданные в Автоматизированной системе документооборота суда (АСДС), и прикрепленные к ним сканированные материалы (файлы), передаются в базу данных «Электронного суда» в автоматическом режиме по следующему маршруту:

АСДС – Центральная база данных – Электронный суд.

Из компьютерной программы «Д-3» в электронный кабинет пользователя Электронного суда передаются следующие типы электронных экземпляров документов по делу:

1) регистрационная карточка входящего документа;

2) регистрационная карточка входящей электронной почты;

3) протоколы автоматизированного распределения дела (повторного, определение следственного судьи и т.п.);

4) судебные решения;

5) документы, переведенные в технологический статус «Оригинал»;

Для электронных экземпляров документов, которые создавались в АСДС с помощью текстового редактора, при переводе в технологический статус «Оригинал» формируется соответствующая HTML-форма. Такая форма загружается в соответствующее файловое хранилище, из которого происходит ее выгрузка при открытии документа в электронном кабинете.

Таким образом, ошибка «Документ в процессе загрузки…» может возникнуть вследствие технических недостатков в процессе выгрузки HTML-формы соответствующего документа из хранилища или его отсутствия в последнем.

Ранее сообщалось, почему невозможно ознакомиться с материалами судебного дела.

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