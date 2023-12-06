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Электронный суд: почему невозможно ознакомиться с материалами судебного дела — разъяснение

11:29, 6 декабря 2023
ГП «ИСС» назвало главные причины невозможности ознакомления с материалами судебного дела в Электронном кабинете.
Электронный суд: почему невозможно ознакомиться с материалами судебного дела — разъяснение
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В Государственном предприятии «Информационные судебные системы» рассказали об основных причинах невозможности ознакомления с материалами судебного дела в Электронном кабинете.

Причина № 1 Невнесення працівниками апарату суду ідентифікаційних даних користувача до автоматизованої системи документообігу суду.

Можливість дистанційного ознайомлення з матеріалами судової справи в Електронному кабінеті надається користувачу у разі внесення судом інформації про реєстраційний номер облікової картки платника податків, або паспортні дані, або ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань учасника судового процесу в автоматизовану систему документообігу суду (статистичну картку).

Таким чином, вказаний вище параметр є основним для отримання доступу до матеріалів судової справи в Електронному кабінеті.

У разі надсилання користувачем документів у справі за допомогою власного Електронного кабінету ідентифікаційні дані користувача вносяться до автоматизованої системи документообігу суду в автоматичному режимі.

У разі надсилання особою документів у справі в паперовій формі її ідентифікаційні дані вносяться до автоматизованої системи документообігу суду працівником суду в обов'язковому порядку. У разі відсутності в поданих документах ідентифікаційних даних учасника справи такі дані вносяться працівником суду одразу після їх отримання судом, в тому числі і за поданими учасниками справи заявами, наприклад як заява про ознайомлення з матеріалами справи в електронному вигляді (внесення реєстраційного номеру облікової картки платника податків до додаткових відомостей про учасника справи та надання доступу до електронної справи).

Причина № 2 Недотримання правил роботи з документами в АСДС

До Електронного кабінету користувачів Електронного суду передаються наступні типи електронних примірників документів по справі:

І з комп’ютерної програми «Д-3»:

1) реєстраційна картка вхідного документу;

2) реєстраційна картка вхідної електронної пошти;

3) протоколи автоматизованого розподілу справи (повторного, визначення слідчого судді тощо);

4) судові рішення;

5) документи, що переведені до технологічного статусу «Оригінал»;

ІІ з комп’ютерної програми «Діловодство спеціалізованого суду»:

1) перший системний справоутворюючий документ (документ реєстрації справи);

2) протоколи автоматизованого розподілу справи (повторного, визначення слідчого судді тощо);

3) судові рішення;

4) реєстраційні картки надходження та відправлення документів з/до ЕКЕС;

5) документи, що переведені до технологічного статусу «Оригінал».

У разі необхідності внесення у згадані комп’ютерні програми сканованих документів або інших файлів - такі документи необхідно прикріплювати до вищевказаного переліку документів, оскільки в іншому випадку це буде однією з причин не відображення в Електронних кабінетах користувачів матеріалів судової справи.

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