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  1. В мире

Киев призвал Конгресс США как можно скорее проголосовать за пакет помощи Украине

11:10, 6 декабря 2023
Отсрочка предоставления Киеву помощи будет нести фатальную опасность для Украины, – Андрей Ермак.
Киев призвал Конгресс США как можно скорее проголосовать за пакет помощи Украине
Источник фото: president.gov.ua
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Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак во время визита в Вашингтон призвал Конгресс США как можно быстрее проголосовать за пакет помощи для Украины, отмечая, что отсрочка этой помощи создаст серьезную угрозу военному успеху Украины в войне против россии, – сообщает «Голос Америки».

Андрей Ермак выразил серьезную обеспокоенность последствиями возможной отсрочки предоставления американской помощи Киеву. В случае задержки финансирования военных усилий, направленных на освобождение оккупированных территорий, сохранение мира и безопасности может быть под угрозой.

«И, конечно, это сделает невозможным продолжение усилий по освобождению (украинских территорий) и создаст большой риск проиграть эту войну», – подчеркнул он.

Ранее в Белом доме заявили, что средства для помощи Украине иссякают. В октябре администрация президента Байдена запросила Конгресс почти на $106 млрд для помощи Украине, Израилю и безопасности границ США, однако республиканцы отклонили этот пакет.

Ермак выразил надежду на одобрение пакета помощи, поскольку отказ в прямой бюджетной поддержке Украины представляет серьезную угрозу, особенно с учетом ожидаемого дефицита бюджета в размере $43 млрд в следующем году.

«Люди действительно выжили… в ситуации, когда война будет продолжаться», – сказал он.

Он подчеркнул, что у правительства Украины есть четкий план на следующий год, который включает военные операции, дипломатическую деятельность и сотрудничество в сфере коммуникаций и информации.

«У нас действительно есть план, и этот план… включает военные операции… включает дипломатическую деятельность и, конечно, включает наше сотрудничество в сфере коммуникаций и информации», – сказал он.

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