Министр обороны ФРГ Писториус заявил, что Германия не является союзником Украины

Глава министерства обороны Германии Борис Писториус считает, что критика относительно малых поставок оружия для Украины абсурдна.

Фото: slovoidilo.ua

Министр обороны Германии Борис Писториус отверг критику малых поставок оружия для Украины и заявил, что Германия не является союзником Украины. Об этом он сказал в интервью каналу ZDF.

Он указал на несколько причин, почему критика относительно малых поставок оружия для Украины абсурдна. По словам Бориса Писториуса, Германия и ее партнеры делают для Украины все возможное, ведь на производство оружия нужно время.

«Мы делаем то, что можем. То же касается почти всех других союзников и партнеров. Во-первых, мы не союзник Украины. Мы не находимся в одном Альянсе», - сказал он.

Борис Писториус добавил, что ситуация не обязывает вмешиваться Альянс. Несмотря на это, он сказал, что Германия опережает многие другие страны с помощью для Украины и сейчас вторая в списке после США. Еще одной причиной почему Украина не так сильно чувствует преимущество в западном оружии Писториус указал на деятельность россии, которая, несмотря на санкции, продолжает производить вооружение, даже если оно состоит из «не самых современных материалов».

Напомним, 21 ноября министр обороны Германии Борис Писториус был в Украине с необъявленным визитом.

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