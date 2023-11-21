Министр обороны Германии Борис Писториус прибыл в Киев, видео

В Министерстве обороны ФРГ целью визита было названо подтверждение поддержки Украины.

Во вторник, 21 ноября, министр обороны Германии Борис Писториус прибыл в Украину с необъявленным визитом. Об этом пишет ntv.

В Министерстве обороны ФРГ целью визита было названо подтверждение поддержки Украины. Основными темами поездки станут обучение украинских солдат и военная помощь Киеву.

В программу визита включено возложение венков на Майдан Незалежности. Также Писториус посетит украинский военный учебный центр.

У него запланированы переговоры с главой Минобороны Украины Рустемом Умеровым, а также Президентом Владимиром Зеленским.

В Телеграм-каналах публикуют видео прибытия министра обороны Германии в Киев.

Напомним, что 20 ноября глава Пентагона Ллойд Остин приезжал в Киев.

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