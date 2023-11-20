Глава Пентагону Ллойд Остін прибув до Києва

Очільник Пентагону Ллойд Остін приїхав до України на зустріч з українськими лідерами.

Джерело фото: Укрзалізниця

Сьогодні, 20 листопада, до столиці України з візитом прибув глава Пентагону Ллойд Остін. Про це він повідомив на своїй сторінці соцмережі Х.

«Я щойно приїхав до Києва, щоб зустрітися з українськими лідерами… Сьогодні я тут, щоб передати важливе повідомлення – Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну в їхній боротьбі за свободу проти агресії росії, як зараз, так і в майбутньому», – сказав Остін.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.