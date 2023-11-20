У Києві через детонацію гранати загинули військовослужбовець та жінка: поліція встановлює обставини трагедії

Внаслідок вибуху гранати у Дніпровському районі столиці загинуло двоє осіб, один – госпіталізований.

У Дніпровському районі Києва в квартирі стався вибух гранати, в результаті якого загинули дві особи, – повідомляє поліція Києва.

Один з мешканців звернувся до правоохоронців і повідомив про вибух у сусідній квартирі. На місце пригоди негайно виїхали правоохоронці та медичні працівники.

Внаслідок перевірки поліцейські встановили, що в результаті детонації гранати загинули військовослужбовець та жінка, яка перебувала у приміщенні. Ще один чоловік, який виявився братом одного з загиблих, отримав поранення та був доставлений до лікарні для надання медичної допомоги.

На місці події працювали вибухотехніки, слідчо-оперативна група та криміналісти. Після завершення розслідування події буде надано відповідну правову кваліфікацію.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.