У Києві через детонацію гранати загинули військовослужбовець та жінка: поліція встановлює обставини трагедії

У Дніпровському районі Києва в квартирі стався вибух гранати, в результаті якого загинули дві особи, – повідомляє поліція Києва.
Один з мешканців звернувся до правоохоронців і повідомив про вибух у сусідній квартирі. На місце пригоди негайно виїхали правоохоронці та медичні працівники.
Внаслідок перевірки поліцейські встановили, що в результаті детонації гранати загинули військовослужбовець та жінка, яка перебувала у приміщенні. Ще один чоловік, який виявився братом одного з загиблих, отримав поранення та був доставлений до лікарні для надання медичної допомоги.
На місці події працювали вибухотехніки, слідчо-оперативна група та криміналісти. Після завершення розслідування події буде надано відповідну правову кваліфікацію.
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