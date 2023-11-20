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Вища рада правосуддя буде визначати пріоритетність розгляду дисциплінарних скарг на суддів – ВРП

У пріоритеті будуть резонансні інциденти за участю суддів, випадки, які можуть привести до звільнення суддів у дисциплінарному порядку, справи суддів, що мають намір звільнитися у відставку тощо.

Штат НАБУ збільшать, але необхідна переатестація детективів Бюро, — у Раді з’явився альтернативний проект

Для того, щоб кількість працівників НАБУ не перекривала якість, депутати від «Слуги народу» пропонують провести їх перевірку шляхом проведення атестації на предмет знання законодавства, відповідності професійним та діловим якостям.

В Україні пропонують встановити Міжнародний чоловічий день: депутати від «Слуги народу» і «Голосу» внесли проект

Народні депутати від «Слуги народу» та «Голосу» пропонують святкувати Міжнародний чоловічий день.

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  1. В Україні

У Києві через детонацію гранати загинули військовослужбовець та жінка: поліція встановлює обставини трагедії

09:55, 20 листопада 2023
Внаслідок вибуху гранати у Дніпровському районі столиці загинуло двоє осіб, один – госпіталізований.
У Києві через детонацію гранати загинули військовослужбовець та жінка: поліція встановлює обставини трагедії
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У Дніпровському районі Києва в квартирі стався вибух гранати, в результаті якого загинули дві особи, – повідомляє поліція Києва.

Один з мешканців звернувся до правоохоронців і повідомив про вибух у сусідній квартирі. На місце пригоди негайно виїхали правоохоронці та медичні працівники.

Внаслідок перевірки поліцейські встановили, що в результаті детонації гранати загинули військовослужбовець та жінка, яка перебувала у приміщенні. Ще один чоловік, який виявився братом одного з загиблих, отримав поранення та був доставлений до лікарні для надання медичної допомоги.

На місці події працювали вибухотехніки, слідчо-оперативна група та криміналісти. Після завершення розслідування події буде надано відповідну правову кваліфікацію.

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