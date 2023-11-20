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Синоптики розповіли, де в Україні сьогодні очікувати сніг: прогноз

09:36, 20 листопада 2023
У Львові та області оголосили І рівень небезпеки, очікується ожеледиця.
Синоптики розповіли, де в Україні сьогодні очікувати сніг: прогноз
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Сьогодні, 20 листопада, погода в Україні обіцяє бути холодною з опадами у деяких регіонах країни. За даними синоптиків, у західних, східних, більшості центральних та південних областях очікуються опади у формі снігу та місцями дощі. Спеціалісти попереджають про можливість ожеледиці на дорогах у деяких місцях.

Львівський гідрометцентр попередив про підвищений рівень небезпечності у Львові та Львівській області через очікувану ожеледицю, що призвело до оголошення І рівня небезпечності. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вдень становитиме від +1 до +6 градусів.

На іншій території України очікуються незначні опади без суттєвих змін у погодних умовах.

Синоптики прогнозують північний вітер, що досягатиме швидкості від 7 до 12 м/с, а на півдні та сході країни можливі пориви до 15-20 м/с. Удень температура повітря у більшості областей буде від -3 до +2 градусів, а на Закарпатті, Прикарпатті та південному регіоні досягне +2 +7 градусів.

Вночі очікується зниження температури від -1 до -6 градусів, а на півдні країни термометри покажуть близько нуля.

У Києві сьогодні очікується хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів та північним вітром швидкістю 7-12 м/с. Температура повітря вдень складатиме близько нуля, а вночі опуститься до -2 -4 градусів.

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