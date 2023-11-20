Синоптики рассказали, где в Украине сегодня ожидать снега: прогноз

Во Львове и области объявили І уровень опасности, ожидается гололедица.

Сегодня, 20 ноября, погода в Украине обещает быть холодной с осадками в некоторых регионах страны. По данным синоптиков, в западных, восточных, большинстве центральных и южных областях ожидаются осадки в форме снега и местами дожди. Специалисты предупреждают о возможности гололеда на дорогах в некоторых местах.

Львовский гидрометцентр предупредил о повышенном уровне опасности во Львове и Львовской области из-за ожидаемого гололеда, что привело к объявлению І уровня опасности. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура днем составит от +1 до +6 градусов.

На остальной территории Украины ожидаются незначительные осадки без существенных изменений в погодных условиях.

Синоптики прогнозируют северный ветер, который будет достигать скорости от 7 до 12 м/с, а на юге и востоке страны возможны порывы до 15-20 м/с. Днем температура воздуха в большинстве областей будет от -3 до +2 градусов, а на Закарпатье, Прикарпатье и южном регионе достигнет +2 +7 градусов.

Ночью ожидается снижение температуры от -1 до -6 градусов, а на юге страны термометры покажут около нуля.

В Киеве сегодня ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков и северным ветром скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха днем будет составлять около нуля, а ночью опустится до -2 -4 градусов.

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