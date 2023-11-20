Умерла Бывшая первая леди США Розалинн Картер в возрасте 96 лет

Розалинн Картер, которая как первая леди неустанно работала над реформой психического здоровья, умерла в воскресенье на 96 году жизни.

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В возрасте 96 лет умерла Розалин Картер, активистка по вопросам психического здоровья, гуманитарный деятель и бывшая первая леди США. Женщина ушла из жизни в воскресенье, 19 ноября, в своем доме в Плейнсе, что в штате Джорджия, - сообщает СNN.

Центр, основанный Розалин и ее мужем Джимми Картером, подтвердил информацию о смерти бывшей первой леди. В пятницу организация сообщила о ее госпитализации. В мае этого года Розалин Картер получила диагноз деменции, после чего Джимми Картер начал оказывать жене домашнюю хосписную помощь.

Супруги Картер известны своей работой в сфере мира и прав человека через их Центр, который базируется в Атланте. Они активно работали над вопросами глобального мира и защиты прав человека через неправительственную организацию, положив основу для многочисленных инициатив в этих сферах.

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