Блокада границы: Польша не пропускает даже гуманитарную помощь

Информация о пропуске Польшей гуманитарной помощи и грузов также не соответствует реальности, - Сергей Деркач.

Источник фото: Facebook / Serhiy Derkach

В результате протестов польских перевозчиков на границе Украины, обещания относительно беспрепятственного пропуска гуманитарной помощи и цистерн с топливом не выполняются, - заявил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач.

"Очевидно, что заявления о пропуске гуманитарной помощи и опасных грузов тоже не соответствуют действительности. Мы зафиксировали многочисленные факты, когда цистерны с топливом и гуманитарка стоят в очередях. Передаем информацию об этих случаях польским коллегам из Министерства. Ждем ответ, как это коррелируется с заявлениями о беспрепятственном пересечении таких грузов", - сообщил Деркач.

Заместитель министра добавил, что информацию об этих ситуациях передают польским коллегам и ожидают ответа относительно того, как это согласуется с обещаниями о беспрепятственном пересечении таких грузов.

Напомним, Минифраструктуры создало штаб помощи украинским водителям, которые более 10 дней заблокированы на границе с Польшей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.