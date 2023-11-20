Блокада кордону: Польща не пропускає навіть гуманітарну допомогу

Інформація про пропуск Польщею гуманітарної допомоги та вантажів також не відповідає реальності, – Сергій Деркач.

Джерело фото: Facebook / Serhiy Derkach

У результаті протестів польських перевізників на кордоні України, обіцянки щодо безперешкодного пропуску гуманітарної допомоги та цистерн із паливом не виконуються, – заявив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач.

«Очевидно, що заяви про пропуск гуманітарної допомоги і небезпечених вантажів теж не відповідають дійсності. Ми зафіксували численні факти, коли цистерни з паливом та гуманітарка стоять в чергах. Передаємо інформацію про ці випадки польським колегам з Міністерства. Чекаємо відповідь, як це корелюється з заявами про безперешкодний перетин таких вантажів», – повідомив Деркач.

Заступник міністра додав, що інформацію про ці ситуації передають польським колегам та очікують відповіді щодо того, як це узгоджується з обіцянками про безперешкодний перетин таких вантажів.

Нагадаємо, Мініфраструктури створило штаб допомоги українським водіям, які понад 10 днів заблоковані на кордоні з Польщею.

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