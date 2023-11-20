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  1. Суспільство

20 листопада: яке сьогодні свято та головні події

08:59, 20 листопада 2023
Сьогодні, 20 листопада, відзначають Всесвітній день дитини.
20 листопада: яке сьогодні свято та головні події
Джерело фото: vseosvita
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20 листопада світ відзначає Всесвітній день дитини, що спрямований на підтримку та взаєморозуміння всіх дітей по всьому світу. Це свято виникло на хвилі прагнення забезпечити благополуччя та захист прав дітей, а було встановлене за резолюцією Генеральної Асамблеї ООН у 1954 році.

Саме 20 листопада 1959 року Генеральна Асамблея ООН ухвалила Декларацію прав дитини, а у 1989 році - Конвенцію про права дитини. З того часу цей день також святкують як річницю прийняття цих історичних документів.

Крім того, сьогодні ще й День педіатра.

Віряни ж вшановують пам’ять преподобного Григорія Декаполіта.

Яке сьогодні церковне свято?

У цей день також відзначається пам'ять святого Прокла за церковним календарем. Він був учнем іоана Золотоуста, вивчав Богослов'я та мистецтво ораторства. Пізніше, після смерті свого наставника, став єпископом і був свідком явлення апостола Павла. Під час його служіння стався землетрус, і він разом із вірянами молився за допомогу. Це стало моментом чуда, коли хлопчик, який вирішив піти на молитву, повернувся назад неушкодженим, заявивши про спів ангелів і тим самим припинив землетрус.

Цього дня народилися видатні особистості: український письменник та діяч Григорій Кониський (1717), учасник війни на сході України та Герой України Євгеній Тельнов (1961), а також видатний український артист балету Сергій Полунін (1989), який став постійно запрошеним солістом Королівського балету в Лондоні.

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