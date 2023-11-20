20 листопада: яке сьогодні свято та головні події

20 листопада світ відзначає Всесвітній день дитини, що спрямований на підтримку та взаєморозуміння всіх дітей по всьому світу. Це свято виникло на хвилі прагнення забезпечити благополуччя та захист прав дітей, а було встановлене за резолюцією Генеральної Асамблеї ООН у 1954 році.
Саме 20 листопада 1959 року Генеральна Асамблея ООН ухвалила Декларацію прав дитини, а у 1989 році - Конвенцію про права дитини. З того часу цей день також святкують як річницю прийняття цих історичних документів.
Крім того, сьогодні ще й День педіатра.
Віряни ж вшановують пам’ять преподобного Григорія Декаполіта.
Яке сьогодні церковне свято?
У цей день також відзначається пам'ять святого Прокла за церковним календарем. Він був учнем іоана Золотоуста, вивчав Богослов'я та мистецтво ораторства. Пізніше, після смерті свого наставника, став єпископом і був свідком явлення апостола Павла. Під час його служіння стався землетрус, і він разом із вірянами молився за допомогу. Це стало моментом чуда, коли хлопчик, який вирішив піти на молитву, повернувся назад неушкодженим, заявивши про спів ангелів і тим самим припинив землетрус.
Цього дня народилися видатні особистості: український письменник та діяч Григорій Кониський (1717), учасник війни на сході України та Герой України Євгеній Тельнов (1961), а також видатний український артист балету Сергій Полунін (1989), який став постійно запрошеним солістом Королівського балету в Лондоні.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.