20 ноября: какой сегодня праздник и главные события

Сегодня, 20 ноября, отмечают Всемирный день ребенка.

Источник фото: vseosvita

20 ноября мир отмечает Всемирный день ребенка, направленный на поддержку и взаимопонимание всех детей по всему миру. Этот праздник возник на волне стремления обеспечить благополучие и защиту прав детей, а был установлен по резолюции Генеральной Ассамблеи ООН в 1954 году.

Именно 20 ноября 1959 года Генеральная Ассамблея ООН приняла Декларацию прав ребенка, а в 1989 году - Конвенцию о правах ребенка. С тех пор этот день также празднуют как годовщину принятия этих исторических документов.

Кроме того, сегодня еще и День педиатра.

Верующие же чтят память преподобного Григория Декаполита.

Какой сегодня церковный праздник?

В этот день также отмечается память святого Прокла по церковному календарю. Он был учеником Иоанна Златоуста, изучал Богословие и искусство ораторства. Позже, после смерти своего наставника, стал епископом и был свидетелем явления апостола Павла. Во время его служения произошло землетрясение, и он вместе с верующими молился о помощи. Это стало моментом чуда, когда мальчик, который решил пойти на молитву, вернулся обратно невредимым, заявив о пении ангелов и тем самым прекратил землетрясение.

В этот день родились выдающиеся личности: украинский писатель и деятель Григорий Конисский (1717), участник войны на востоке Украины и Герой Украины Евгений Тельнов (1961), а также выдающийся украинский артист балета Сергей Полунин (1989), который стал постоянно приглашенным солистом Королевского балета в Лондоне.

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