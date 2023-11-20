Как защитить ребенка от кибербуллинга: советы

Нельзя игнорировать факты угроз, обнародование или сбор данных, оскорбления, подозрительное поведение в отношении ребенка.

Источник фото: ukrinform

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины подчеркивает важность защиты детей от кибербуллинга - формы травли, которая становится все более распространенной среди детей через социальные сети. По этой причине они предоставляют несколько полезных советов родителям, которые могут стать полезными в случае выявления такой ситуации.

- Поддержите ребенка, если он столкнулся с травлей в сети. Отметьте, что это не его вина и заверьте, что вы способны вместе с ним решить эту проблему.

- Сохраняйте доказательства травли, сделав скриншоты оскорбительных сообщений или запугиваний. Эта информация может стать важным доказательством в случае обращения в правоохранительные органы.

- Занесите аккаунты, с которых происходит травля, в черный список и заблокируйте их. Иногда обидчик прекращает атаки, когда не получает ожидаемой реакции.

- Проверьте настройки приватности страницы ребенка, удалив личную информацию, которая может быть доступна вредоносным лицам.

- Отключите страницу на определенное время. Если это ограничивает ребенка в общении с друзьями, рассмотрите возможность создания нового аккаунта с другим именем и фото.

- Выясните, знаком ли ребенок с травлером в реальной жизни и какая информация о нем известна.

- Если нападения продолжаются несмотря на принятые меры, обратитесь в Департамент киберполиции по телефону горячей линии: 0 800 505 170.

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