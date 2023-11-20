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Судьи КАС ВС должны решать вопрос возвращения искового заявления коллегиально, а не единолично, - Большая Палата

Вопрос о возвращении искового заявления должен решать коллегиальный состав суда, определенный по результатам автоматизированного распределения дела, - БП ВС.

Верховный Суд: суд обязан информировать стороны о ходе рассмотрения дела, независимо от осведомленности их представителей

Верховный Суд обратил внимание, что при рассмотрении этого дела в кассационном порядке от двух истцов поступило ходатайство об отказе от заявленных ими исковых требований, ведь этим лицам ничего не было известно о наличии судебного дела, а также они не подписывали никаких договоров о предоставлении правовой помощи.

САП выведут из структуры Офиса Генпрокурора и реорганизуют в отдельный орган прокуратуры, - Комитет рекомендовал проект

Кроме того, между двумя чтениями законопроекта о САП, выводящего ее из структуры Офиса Генерального прокурора, к проекту планируют добавить нормы об отмене «правок Лозового».

Отсутствие в материалах дела «корешка платежного поручения» не свидетельствует о сомнительности происхождения денег, использованных при проведении НСРД, - Верховный Суд

Также Верховный Суд отметил, что отсутствие в материалах дела отдельного постановления о привлечении лица к конфиденциальному сотрудничеству или привлечении к участию в негласном следственном действии как конфидента не свидетельствует о нарушении требований УПК.

Правовая природа дополнительного наказания в виде лишения права управлять автомобилем не сводится исключительно к изъятию водительского удостоверения, - Верховный Суд

Суд может назначить дополнительное наказание в виде лишения права управлять авто независимо от того, имело ли лицо водительское удостоверение на момент совершения преступления, - ОП Верховного Суда.

  1. В мире

В Литве штрафы, взысканные за несоблюдение санкций, будут направлены на восстановление Украины

08:40, 20 ноября 2023
В Литве штрафы, полученные за несоблюдение международных и национальных санкций, будут перечислены в Фонд развития сотрудничества, а в дальнейшем будут направлены Украине.
В Литве штрафы, взысканные за несоблюдение санкций, будут направлены на восстановление Украины
Источник фото: armyinform
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Сейм Литвы принял решение перечислять штрафы, начисленные за нарушение международных и национальных санкций, в Фонд развития сотрудничества, направляя их на восстановление Украины. За нововведение проголосовали 99 депутатов Сейма без единого против или воздержания. Эта инициатива станет действующей в течение десятилетия - до января 2034 года, - сообщает LRT.

Согласно поправке к Закону о сотрудничестве и гуманитарной помощи, средства, поступающие от штрафов и конфискованного имущества из-за нарушения санкций, будут направлены в указанный фонд. Эта инициатива направлена на поддержку восстановления Украины, пострадавшей от российской агрессии.

Заместитель министра иностранных дел Йовита Нелюпшене подчеркнула, что Литва независимо от решений Европейского Союза или международных организаций будет активно поддерживать процесс восстановления Украины.

За нарушение международных санкций установлен штраф от 200 до 6 тысяч евро согласно Кодексу об административных проступках Литвы. Инициативу по этой поправке предложило Министерство иностранных дел Литвы.

По оценкам МИД, нанесенный россией ущерб Украине составляет 700 миллиардов евро.

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