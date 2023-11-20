В Литве штрафы, взысканные за несоблюдение санкций, будут направлены на восстановление Украины

В Литве штрафы, полученные за несоблюдение международных и национальных санкций, будут перечислены в Фонд развития сотрудничества, а в дальнейшем будут направлены Украине.

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Сейм Литвы принял решение перечислять штрафы, начисленные за нарушение международных и национальных санкций, в Фонд развития сотрудничества, направляя их на восстановление Украины. За нововведение проголосовали 99 депутатов Сейма без единого против или воздержания. Эта инициатива станет действующей в течение десятилетия - до января 2034 года, - сообщает LRT.

Согласно поправке к Закону о сотрудничестве и гуманитарной помощи, средства, поступающие от штрафов и конфискованного имущества из-за нарушения санкций, будут направлены в указанный фонд. Эта инициатива направлена на поддержку восстановления Украины, пострадавшей от российской агрессии.

Заместитель министра иностранных дел Йовита Нелюпшене подчеркнула, что Литва независимо от решений Европейского Союза или международных организаций будет активно поддерживать процесс восстановления Украины.

За нарушение международных санкций установлен штраф от 200 до 6 тысяч евро согласно Кодексу об административных проступках Литвы. Инициативу по этой поправке предложило Министерство иностранных дел Литвы.

По оценкам МИД, нанесенный россией ущерб Украине составляет 700 миллиардов евро.

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