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Судді КАС ВС мають вирішувати питання повернення позовної заяви колегіально, а не одноособово, - Велика Палата

Питання про повернення позовної заяви мав би вирішувати колегіальний склад суду, визначений за результатами автоматизованого розподілу справи, - ВП ВС.

Верховний Суд: суд зобов’язаний інформувати сторони про хід розгляду справи, незалежно від поінформованості їх представників

Верховний Суд звернув увагу, що при розгляді цієї справи в касаційному порядку від двох позивачів надійшло клопотання про відмову від заявлених ними позовних вимог, адже цим особам нічого не було відомо про наявність судової справи, а також вони не підписували жодних договорів щодо надання правової допомоги.

САП виведуть зі структури Офісу Генпрокурора та реорганізують в окремий орган прокуратури, - Комітет рекомендував проект

Крім того, між двома читаннями законопроекту про САП, який виводить її зі структури Офісу Генерального прокурора, до проекту планують додати норми про скасування «правок Лозового».

Відсутність в матеріалах справи «корінця платіжного доручення» не свідчить про сумнівність походження грошей, використаних під час проведення НСРД, - Верховний Суд

Також Верховний Суд зауважив, що відсутність у матеріалах справи окремої постанови про залучення особи до конфіденційного співробітництва чи залучення до участі в негласній слідчій дії як конфідента не свідчить про порушення вимог КПК.

Правова природа додаткового покарання у виді позбавлення права керувати авто не зводиться виключно до вилучення посвідчення водія, - Верховний Суд

Суд може призначити додаткове покарання у виді позбавлення права керувати авто незалежно від того, чи мала особа посвідчення водія на момент вчинення злочину, - ОП Верховного Суду.

  1. У світі

У Литві штрафи, стягнуті за недотримання санкцій, будуть спрямовані на відновлення України

08:40, 20 листопада 2023
У Литві штрафи, отримані за недотримання міжнародних та національних санкцій, будуть перераховані до Фонду розвитку співробітництва , а в подальшому будуть направлені Україні.
У Литві штрафи, стягнуті за недотримання санкцій, будуть спрямовані на відновлення України
Джерело фото: armyinform
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Сейм Литви ухвалив рішення перераховувати штрафи, нараховані за порушення міжнародних та національних санкцій, до Фонду розвитку співробітництва, спрямовуючи їх на відновлення України. За нововведення проголосували 99 депутатів Сейму без жодного проти чи утримання. Ця ініціатива стане чинною протягом десятиліття – до січня 2034 року, – повідомляє LRT.

Згідно з поправкою до Закону про співробітництво та гуманітарну допомогу, кошти, що надходять від штрафів та конфіскованого майна через порушення санкцій, будуть направлені до зазначеного фонду. Ця ініціатива спрямована на підтримку відновлення України, постраждалої від російської агресії.

Заступник міністра закордонних справ Йовіта Нелюпшєне наголосила, що Литва незалежно від рішень Європейського Союзу або міжнародних організацій буде активно підтримувати процес відновлення України.

За порушення міжнародних санкцій встановлено штраф від 200 до 6 тисяч євро згідно з Кодексом про адміністративні проступки Литви. Ініціативу щодо цієї поправки запропонувало Міністерство закордонних справ Литви.

За оцінками МЗС, завдані росією збитки Україні складають 700 мільярдів євро.

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