У Литві штрафи, стягнуті за недотримання санкцій, будуть спрямовані на відновлення України

У Литві штрафи, отримані за недотримання міжнародних та національних санкцій, будуть перераховані до Фонду розвитку співробітництва , а в подальшому будуть направлені Україні.

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Сейм Литви ухвалив рішення перераховувати штрафи, нараховані за порушення міжнародних та національних санкцій, до Фонду розвитку співробітництва, спрямовуючи їх на відновлення України. За нововведення проголосували 99 депутатів Сейму без жодного проти чи утримання. Ця ініціатива стане чинною протягом десятиліття – до січня 2034 року, – повідомляє LRT.

Згідно з поправкою до Закону про співробітництво та гуманітарну допомогу, кошти, що надходять від штрафів та конфіскованого майна через порушення санкцій, будуть направлені до зазначеного фонду. Ця ініціатива спрямована на підтримку відновлення України, постраждалої від російської агресії.

Заступник міністра закордонних справ Йовіта Нелюпшєне наголосила, що Литва незалежно від рішень Європейського Союзу або міжнародних організацій буде активно підтримувати процес відновлення України.

За порушення міжнародних санкцій встановлено штраф від 200 до 6 тисяч євро згідно з Кодексом про адміністративні проступки Литви. Ініціативу щодо цієї поправки запропонувало Міністерство закордонних справ Литви.

За оцінками МЗС, завдані росією збитки Україні складають 700 мільярдів євро.

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