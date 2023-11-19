В Україні з початку року в ДТП загинуло майже 2,5 тисячі людей, – поліція

Показники минулого року були значно нижчими.

За 10 місяців 2023 року в Україні внаслідок ДТП загинуло 2 492 людини та травмовано 24 774. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

«За 10 місяців 2023 року в Україні зареєстровано 19 743 дорожньо-транспортні пригоди із загиблими та/або травмованими, внаслідок яких загинуло 2 492 людини та травмовано 24 774», розповів Білошицький.

Він нагадав, що, відповідно до Резолюції ООН, третю неділю листопада оголошено Всесвітнім днем пам’яті жертв ДТП.

«Звісно, що ворог забирає значно більше життів наших воїнів і цивільних людей щодня…Проте, багато наших громадян травмуються і гинуть також і в таких прикрих подіях, як ДТП… На частину з цих ДТП також вплинули наслідки повномасштабної агресії», - додав перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції.

При цьому, показники минулого року були значно нижчими. У 2022 році кількість жертв у дорожньо-транспортних пригодах склала 2161 особу.

Білошицький зауважив, що основною причиною трагедій на дорогах стає банальна зневага до правил. Щоб уникнути непоправних наслідків, він вкотре закликав учасників транспортного руху:

дотримуватись безпечної швидкості;

пам'ятати про безпечну дистанцію та правила маневрування;

сідати за кермо тверезим і відпочили;

користуватися ременями безпеки;

для пішоходів носити світлоповертальні елементи на одязі.

«Якщо кожен почне з себе і дотримуватиметься цих простих правил – більшості ДТП не станеться, адже це і є їхні основні причини. Бережіть себе, близьких та інших людей. Зараз, як ніколи», – резюмував Білошицький.

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