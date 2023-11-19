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Верховний Суд: суд зобов’язаний інформувати сторони про хід розгляду справи, незалежно від поінформованості їх представників

Верховний Суд звернув увагу, що при розгляді цієї справи в касаційному порядку від двох позивачів надійшло клопотання про відмову від заявлених ними позовних вимог, адже цим особам нічого не було відомо про наявність судової справи, а також вони не підписували жодних договорів щодо надання правової допомоги.

САП виведуть зі структури Офісу Генпрокурора та реорганізують в окремий орган прокуратури, - Комітет рекомендував проект

Крім того, між двома читаннями законопроекту про САП, який виводить її зі структури Офісу Генерального прокурора, до проекту планують додати норми про скасування «правок Лозового».

Відсутність в матеріалах справи «корінця платіжного доручення» не свідчить про сумнівність походження грошей, використаних під час проведення НСРД, - Верховний Суд

Також Верховний Суд зауважив, що відсутність у матеріалах справи окремої постанови про залучення особи до конфіденційного співробітництва чи залучення до участі в негласній слідчій дії як конфідента не свідчить про порушення вимог КПК.

Правова природа додаткового покарання у виді позбавлення права керувати авто не зводиться виключно до вилучення посвідчення водія, - Верховний Суд

Суд може призначити додаткове покарання у виді позбавлення права керувати авто незалежно від того, чи мала особа посвідчення водія на момент вчинення злочину, - ОП Верховного Суду.

За лобістську діяльність без реєстрації каратимуть штрафом у 5100 грн, а громадські організації не матимуть статусу лобістів, - проект НАЗК

НАЗК розробило законопроект про лобіювання, але він не передбачає статусу лобістів для громадських активістів.

  1. В Україні

В Україні з початку року в ДТП загинуло майже 2,5 тисячі людей, – поліція

21:43, 19 листопада 2023
Показники минулого року були значно нижчими.
В Україні з початку року в ДТП загинуло майже 2,5 тисячі людей, – поліція
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За 10 місяців 2023 року в Україні внаслідок ДТП загинуло 2 492 людини та травмовано 24 774. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

«За 10 місяців 2023 року в Україні зареєстровано 19 743 дорожньо-транспортні пригоди із загиблими та/або травмованими,  внаслідок яких загинуло 2 492 людини та травмовано 24 774»,  розповів Білошицький.

Він нагадав, що, відповідно до Резолюції ООН, третю неділю листопада оголошено Всесвітнім днем пам’яті жертв ДТП.

«Звісно, що ворог забирає значно більше життів наших воїнів і цивільних людей щодня…Проте, багато наших громадян травмуються і гинуть також і в таких прикрих подіях, як ДТП… На частину з цих ДТП також вплинули наслідки повномасштабної агресії», - додав перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції.

При цьому, показники минулого року були значно нижчими. У 2022 році кількість жертв у дорожньо-транспортних пригодах склала 2161 особу.

Білошицький зауважив, що основною причиною трагедій на дорогах стає банальна зневага до правил. Щоб уникнути непоправних наслідків, він вкотре закликав учасників транспортного руху:

  • дотримуватись безпечної швидкості;
  • пам'ятати про безпечну дистанцію та правила маневрування;
  • сідати за кермо тверезим і відпочили;
  • користуватися ременями безпеки;
  • для пішоходів носити світлоповертальні елементи на одязі.

«Якщо кожен почне з себе і дотримуватиметься цих простих правил – більшості ДТП не станеться, адже це і є їхні основні причини. Бережіть себе, близьких та інших людей. Зараз, як ніколи», – резюмував Білошицький.

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