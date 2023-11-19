Зеленський призначив Анатолія Казмірчука новим командувачем Медичних сил ЗСУ

Замість генерал-майора медичної служби Тетяни Остащенко новим командувачем став Анатолій Казмірчук.

Фото: armyinform.com.ua

У неділю, 19 листопада, Президент України Володимир Зеленський змінив командувача Медичних сил ЗСУ. Про це глава держави розповів у традиційному вечірньому зверненні.

Так, замість генерал-майора медичної служби Тетяни Остащенко новим командувачем став Анатолій Казмірчук.

«Сьогодні є важливе кадрове рішення. За поданням міністра оборони змінив командувача Медичних сил Збройних Сил України. Замість генерал-майора медичної служби Тетяни Остащенко новим командувачем призначив генерал-майора медичної служби Анатолія Казмірчука – начальника Національного військово-медичного клінічного центру «Головний військовий клінічний госпіталь» у місті Києві», - заявив президент.

«Завдання очевидне – і про це неодноразово говорилося в суспільстві, зокрема у спільноті наших бойових медиків, – потрібен принципово новий рівень медичного забезпечення наших воїнів. Від якісних турнікетів до повної цифровізації та прозорості в постачанні, від якісного тренування до щирої комунікації з бойовими медиками в тих підрозділах, де медицина розгорнута дійсно правильно та дійсно ефективно. Досвід ефективності конкретних підрозділів має бути поширений на всі сили оборони», — додав Президент.

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