Зеленский назначил Анатолия Казмирчука новым командующим Медицинскими силами ВСУ

Вместо генерал-майора медицинской службы Татьяны Остащенко новым командующим стал Анатолий Казмирчук.

Фото: armyinform.com.ua

В воскресенье, 19 ноября, Президент Украины Владимир Зеленский сменил командующего Медицинскими силами ВСУ. Об этом глава государства рассказал в традиционном вечернем обращении.

Так вместо генерал-майора медицинской службы Татьяны Остащенко новым командующим стал Анатолий Казмирчук.

«Сегодня важное кадровое решение. По представлению министра обороны сменил командующего Медицинскими силами Вооруженных Сил Украины. Вместо генерал-майора медицинской службы Татьяны Остащенко новым командующим назначил генерал-майора медицинской службы Анатолия Казмирчука – начальника Национального военно-медицинского клинического центра «Главный военный клинический госпиталь» в Киеве», - заявил президент.

«Задача очевидна – и об этом неоднократно говорилось в обществе, в частности, в сообществе наших боевых медиков, – нужен принципиально новый уровень медицинского обеспечения наших воинов. От качественных турникетов до полной цифровизации и прозрачности в снабжении, от качественной тренировки до искренней коммуникации с боевыми медиками в тех подразделениях, где медицина развернута действительно правильно и эффективно. Опыт эффективности конкретных подразделений должен быть распространен во все силы обороны», — добавил Президент.

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