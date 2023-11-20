В 2024 году изменятся требования к страховому стажу: часть пенсионеров не сможет получать выплаты

В следующем году выйти на пенсию в 60 лет смогут только украинцы, которые накопили не менее 31 года страхового стажа.

В следующем 2024 году в Украине увеличатся требования к количеству страхового стажа. Если в 2023 нужно иметь от 30 лет, то в следующем году выйти на пенсию в 60 лет смогут только те украинцы, которые накопили не менее 31 года. Иначе придется ждать до 63 или даже 65 лет. Об этом сообщает профильное издание «На пенсии».

Сколько нужно стажа, чтобы выйти на пенсию в 60 лет:

в 2023 году – от 30 лет стажа;

в 2024 году – от 31 года стажа;

в 2025 году – от 32 лет стажа;

в 2026 году – от 33 лет стажа;

в 2027 году – от 34 лет стажа;

в 2028 году – от 35 лет стажа.

Сколько нужно стажа, чтобы выйти на пенсию в 63 года:

в 2023 году – от 20 до 30 лет стажа;

в 2024 году – от 21 до 31 года стажа;

в 2025 году – от 22 до 32 лет стажа;

в 2026 году – от 23 до 33 лет стажа;

в 2027 году – от 24 до 34 лет стажа;

в 2028 году – от 25 до 35 лет стажа.

Сколько нужно стажа, чтобы выйти на пенсию в 65 лет:

2023 год – от 15 до 20 лет стажа;

2024 год – от 15 до 21 года;

2025 год – от 15 до 22 лет;

2026 год – от 15 до 23 лет;

2027 год – от 15 до 24 лет;

2028 год – от 15 до 25 лет.

Если в 65 лет у человека нет страхового стажа 15-20 лет, то он также не имеет права на пенсионные выплаты. Такому человеку назначается социальная помощь. Ее размер составляет разницу между прожиточным минимумом для людей, потерявших трудоспособность в настоящее время и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека за предыдущие полгода.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.