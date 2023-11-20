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Судьи КАС ВС должны решать вопрос возвращения искового заявления коллегиально, а не единолично, - Большая Палата

Вопрос о возвращении искового заявления должен решать коллегиальный состав суда, определенный по результатам автоматизированного распределения дела, - БП ВС.

Верховный Суд: суд обязан информировать стороны о ходе рассмотрения дела, независимо от осведомленности их представителей

Верховный Суд обратил внимание, что при рассмотрении этого дела в кассационном порядке от двух истцов поступило ходатайство об отказе от заявленных ими исковых требований, ведь этим лицам ничего не было известно о наличии судебного дела, а также они не подписывали никаких договоров о предоставлении правовой помощи.

САП выведут из структуры Офиса Генпрокурора и реорганизуют в отдельный орган прокуратуры, - Комитет рекомендовал проект

Кроме того, между двумя чтениями законопроекта о САП, выводящего ее из структуры Офиса Генерального прокурора, к проекту планируют добавить нормы об отмене «правок Лозового».

Отсутствие в материалах дела «корешка платежного поручения» не свидетельствует о сомнительности происхождения денег, использованных при проведении НСРД, - Верховный Суд

Также Верховный Суд отметил, что отсутствие в материалах дела отдельного постановления о привлечении лица к конфиденциальному сотрудничеству или привлечении к участию в негласном следственном действии как конфидента не свидетельствует о нарушении требований УПК.

Правовая природа дополнительного наказания в виде лишения права управлять автомобилем не сводится исключительно к изъятию водительского удостоверения, - Верховный Суд

Суд может назначить дополнительное наказание в виде лишения права управлять авто независимо от того, имело ли лицо водительское удостоверение на момент совершения преступления, - ОП Верховного Суда.

  1. В Украине

В 2024 году изменятся требования к страховому стажу: часть пенсионеров не сможет получать выплаты

08:21, 20 ноября 2023
В следующем году выйти на пенсию в 60 лет смогут только украинцы, которые накопили не менее 31 года страхового стажа.
В 2024 году изменятся требования к страховому стажу: часть пенсионеров не сможет получать выплаты
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В следующем 2024 году в Украине увеличатся требования к количеству страхового стажа. Если в 2023 нужно иметь от 30 лет, то в следующем году выйти на пенсию в 60 лет смогут только те украинцы, которые накопили не менее 31 года. Иначе придется ждать до 63 или даже 65 лет. Об этом сообщает профильное издание «На пенсии».

Сколько нужно стажа, чтобы выйти на пенсию в 60 лет:

  • в 2023 году – от 30 лет стажа;
  • в 2024 году – от 31 года стажа;
  • в 2025 году – от 32 лет стажа;
  • в 2026 году – от 33 лет стажа;
  • в 2027 году – от 34 лет стажа;
  • в 2028 году – от 35 лет стажа.

Сколько нужно стажа, чтобы выйти на пенсию в 63 года:

  • в 2023 году – от 20 до 30 лет стажа;
  • в 2024 году – от 21 до 31 года стажа;
  • в 2025 году – от 22 до 32 лет стажа;
  • в 2026 году – от 23 до 33 лет стажа;
  • в 2027 году – от 24 до 34 лет стажа;
  • в 2028 году – от 25 до 35 лет стажа.

Сколько нужно стажа, чтобы выйти на пенсию в 65 лет:

  • 2023 год – от 15 до 20 лет стажа;
  • 2024 год – от 15 до 21 года;
  • 2025 год – от 15 до 22 лет;
  • 2026 год – от 15 до 23 лет;
  • 2027 год – от 15 до 24 лет;
  • 2028 год – от 15 до 25 лет.

Если в 65 лет у человека нет страхового стажа 15-20 лет, то он также не имеет права на пенсионные выплаты. Такому человеку назначается социальная помощь. Ее размер составляет разницу между прожиточным минимумом для людей, потерявших трудоспособность в настоящее время и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека за предыдущие полгода.

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