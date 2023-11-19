Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд: суд обязан информировать стороны о ходе рассмотрения дела, независимо от осведомленности их представителей

Верховный Суд обратил внимание, что при рассмотрении этого дела в кассационном порядке от двух истцов поступило ходатайство об отказе от заявленных ими исковых требований, ведь этим лицам ничего не было известно о наличии судебного дела, а также они не подписывали никаких договоров о предоставлении правовой помощи.

САП выведут из структуры Офиса Генпрокурора и реорганизуют в отдельный орган прокуратуры, - Комитет рекомендовал проект

Кроме того, между двумя чтениями законопроекта о САП, выводящего ее из структуры Офиса Генерального прокурора, к проекту планируют добавить нормы об отмене «правок Лозового».

Отсутствие в материалах дела «корешка платежного поручения» не свидетельствует о сомнительности происхождения денег, использованных при проведении НСРД, - Верховный Суд

Также Верховный Суд отметил, что отсутствие в материалах дела отдельного постановления о привлечении лица к конфиденциальному сотрудничеству или привлечении к участию в негласном следственном действии как конфидента не свидетельствует о нарушении требований УПК.

Правовая природа дополнительного наказания в виде лишения права управлять автомобилем не сводится исключительно к изъятию водительского удостоверения, - Верховный Суд

Суд может назначить дополнительное наказание в виде лишения права управлять авто независимо от того, имело ли лицо водительское удостоверение на момент совершения преступления, - ОП Верховного Суда.

За лоббистскую деятельность без регистрации будут наказывать штрафом в 5100 грн, а общественные организации не будут иметь статус лоббистов, - проект НАПК

НАПК разработало законопроект о лоббировании, но он не предусматривает статуса лоббистов для общественных активистов.

  1. В Украине

Ветераны могут получить компенсацию на собственное жилье: что для этого нужно

21:25, 19 ноября 2023
Получить средства для жилья или улучшения жилищных условий вправе участники боевых действий, лица с инвалидностью в результате войны, члены семей погибших.
Ветераны могут получить компенсацию на собственное жилье: что для этого нужно
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

До конца года 2,5 тысячи ветеранов получат компенсацию за собственное жилье. Об этом рассказала руководитель отдела по разработке и реализации жилищных программ Управления развития инфраструктурных проектов Минветеранов Елена Недыба в эфире «Суспільного».

По ее словам, на сегодняшний день 1750 ветеранов и членов их семей уже получили компенсацию за жилье на свои личные банковские счета, более 200 из них уже приобрели собственные дома.

Получить средства для жилья или улучшения жилищных условий вправе участники боевых действий, лица с инвалидностью в результате войны, члены семей погибших.

Для этого необходимо стать на квартирный учет, подав соответствующее заявление и документы в исполнительный отдел органа местного самоуправления. Ее должны подписать все члены семьи.

  • Справка с места жительства, о составе семьи, прописке.
  • Копия удостоверения УБД/ лица с инвалидностью в результате войны/ члена семьи погибшего
  • справка о том, находятся ли члены семьи на квартирном учете по месту работы
  • Копии паспорта или свидетельства рождения и идентификационного кода всех членов семьи.

Следующий шаг – подать документы в орган соцзащиты.

  • заявление о назначении денежной компенсации.
  • копию паспорта заявителя
  • копию удостоверения УБД (или др.)
  • копию справки о непосредственном участии в боевых действиях
  • письменное согласие в произвольной форме каждого совершеннолетнего члена семьи
  • копии документов, удостоверяющих родственные отношения между заявителем и членами их семей
  • копию решения о взятии на квартирный учет
  • справку о наличии или отсутствии зарегистрированного права собственности на жилье.

В течение 10 дней орган соцзащиты должен принять решение о назначении денежной компенсации. После этого следует открыть специальный счет в Сбербанке и предоставить копию договора с банком в орган соцзащиты. Когда поступят средства, заявитель должен использовать их по назначению в течение года во время военного положения или 6 месяцев после его завершения.

После того, как человек выбрал жилье, необходимо заключить договор о купле-продаже и предоставить его копию в орган соцзащиты. Там должны дать письменное согласие на перечисление средств со специального счета продавцу. Ее с соответствующим заявлением необходимо предоставить Сбербанку и в течение 30 дней оформить право на жилье.

Недыба отметила, что на следующий год предусмотрено финансирование в объеме 5,7 млрд, этим можно обеспечить более 2 тысяч ветеранов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Денис Малюська
    Денис Малюська
    Міністр юстиції України
  • Тетяна Стефанів
    Тетяна Стефанів
    суддя Господарського суду Івано-Франківської області
  • Олена Дембіцька
    Олена Дембіцька
    суддя Чернівецького апеляційного суду