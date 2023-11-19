В Бразилии на концерте Тейлор Свифт 23-летняя девушка скончалась от жары

В соцсетях находившиеся на выступлении поклонники певицы утверждали, что им запретили проносить в зал бутылки с водой.

На концерте популярной певицы Тейлор Свифт в Рио-де-Жанейро скончалась 23-летняя девушка. Об этом сообщает BBC.

Так, в день концерта, 17 ноября, температура в Рио-де-Жанейро поднялась до 42 градусов Цельсия.

По данным бразильских СМИ, Ана Клара Беневидес потеряла сознание в концертном зале. Медики безуспешно пытались ее реанимировать. Девушку доставили в муниципальную больницу Салгадо Фильо, где она впоследствии скончалась. Двоюродная сестра поклонницы подтвердила, что девушка умерла от жары.

В соцсетях находившиеся на выступлении поклонники певицы утверждали, что им запретили проносить в зал бутылки с водой. Также есть видео, где Свифт бросает людям воду во время концерта.

Министр юстиции Бразилии Флавио Дино в ответ отметил, что у посетителей должно быть право приносить на концерты бутылки с водой.

«Я поручил национальному секретарю по защите прав потребителей Министерства юстиции Вадиху Дамусу принять соответствующие меры», — добавил он.

Певица среагировала на смерть поклонницы в Instagram.

«Я не могу поверить, что пишу эти слова, но с разбитым сердцем я говорю, что сегодня перед моим шоу мы потеряли поклонницу. Я даже не могу передать вам, насколько я разорена этим», — написала Тейлор Свифт.

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