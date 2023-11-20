Не только владелец: кто может вносить показатели газового счетчика

Передавать показания счетчика необходимо, даже если вы временно не проживаете в доме и не пользовались газом.

Кроме владельца, вносить показатели газового счетчика теперь может еще некоторый перечень лиц. О нововведениях сообщает «Нафтогаз Украины».

Кроме того, верифицироваться в личном кабинете «Нефтегаза» можно и по международному номеру.

«Мы выполнили просьбы клиентов и расширили географию использования нашего личного кабинета. Добавили в процесс верификации возможность подтверждения по международному номеру», – говорится в сообщении.

Также теперь есть функция определения типа контакта при идентификации:

владелец;

квартирант;

родственник;

совладелец.

Как объясняют в «Нафтогазе», передавать показания счетчика необходимо даже если вы временно не проживаете в доме и не пользовались газом.

«Если этого не сделать, оператор ГРМ (гор- или облгаз) может насчитать объем потребленного газа на основе «планового ежемесячного объема потребления», – отмечают специалисты.

Поэтому во избежание этой ситуации передавайте ежемесячно фактические, неизменные показания счетчика.

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