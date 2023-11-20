Не тільки власник: хто може вносити показники газового лічильника

Окрім власника вносити показники газового лічильника тепер може ще деякий перелік осіб. Про нововведення повідомляє «Нафтогаз України».
Крім того, верифікуватися в особистому кабінеті «Нафтогазу» можна і за міжнародним номером.
«Ми виконали прохання клієнтів та розширили географію використання нашого особистого кабінету. Додали у процес верифікації можливість підтвердження по міжнародному номеру», - йдеться в повідомленні.
Також відтепер є функція визначення типу контакту при ідентифікації:
- власник;
- квартирант;
- родич;
- співвласник.
Як пояснюють в «Нафтогазі», передавати показання лічильника необхідно навіть, якщо ви тимчасово не проживаєте у помешканні та не користувалися газом.
«Якщо цього не зробити, оператор ГРМ (міськ- або облгаз) може нарахувати обсяг спожитого газу на основі «планового щомісячного об’єму споживання», - зазначають спеціалісти.
Тому, щоб уникнути цієї ситуації, передавайте щомісяця фактичні, незмінні показання лічильника.
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